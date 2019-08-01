Лесные пожары

В МЧС назвали причину распространения лесных пожаров в СибириREGNUM 02:36

Лесные пожары в Сибири распространяются на большой площади в связи недостаточностью предпринятых мер по ликвидации очагов возгораний, заявил заместитель начальника центра «Антистихия» МЧС РФ Сергей Абанин. По его словам, в сибирские регионы доводились прогнозы МЧС, Росгидромета и Рослесхоза.
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с чего всё началось

МЧС назвало причину распространения пожаров в Сибири

Ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке развивается по неблагоприятному сценарию, на местах не были приняты достаточные меры по ликвидации очагов возгораний. Об этом журналистам сообщил замначальника центра "Антистихия" МЧС России Сергей Абанин.
ТАСС02:09

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В МЧС назвали причины распространения лесных пожаров в Сибири

РИА Новости04:19

В МЧС назвали причины распространения пожара в Сибири

Газета.Ru05:06

В МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири

RT на русском02:15

МЧС: неэффективная борьба с очагами возгораний стала причиной пожаров в Сибири

Коммерсантъ02:33

В МЧС назвали причину масштабного распространения пожаров в Сибири

Известия02:18

В МЧС назвали причины распространения пожаров в лесах Сибири

РБК03:00

МЧС назвало причину распространения пожаров в Сибири

ТАСС02:09
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 07:03, Ашберн
Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года

ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали

В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 04:54
Путешествия

Правительство Шри-Ланки ввело бесплатные визы для россиян

Власти Шри-Ланки с 1 августа ввели бесплатную визу для туристов из России и других стран.
Обновлено в 04:20
Происшествия

На Урале нашли тела женщины и двух детей с перевернувшейся лодки

Обновлено в 03:01
Происшествия

Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой

Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, тело которой ранее обнаружили в Московском районе Петербурга, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по городу.
Обновлено в 06:29
Политика

Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров

Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами.
Обновлено вчера в 16:37
Политика

В Госдуме рассмотрят вопрос признания геноцида южных осетин

Совет Государственной думы на ближайшем заседании рассмотрит обращение от коллег из Южной Осетии о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны Грузии, заявил журналистам спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
Обновлено в 04:49
Транспорт

На сайте ГИБДД появилась карта со всеми камерами на дорогах

Обновлено вчера в 04:00
Культура

Подмосковье договорилось о сотрудничестве с Третьяковской галереей

Обновлено в 06:02
Армия и оружие

В Донбассе сняли на видео «российский комплекс радиоразведки»

Обновлено в 04:45
Гаджеты

Смартфон iPhone XR в России подешевел почти на треть

При выборе самой низкой цены на iPhone XR нужно выбирать столичный регион, в связи с тем, что в нем самая высокая конкуренция, поэтому продавцы более охотно снижают цены на смартфоны и другую технику.
Обновлено в 06:46
Наука

Найден новый способ замедлить старение

Исследователи считают, что терапия способна замедлить процесс старения, защитив от ряда возрастных заболеваний — высокого артериального давления, мерцательной аритмии и других сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено 30 июля в 03:03
Авто

«АвтоВАЗ» поднял цены на весь модельный ряд Lada

Обновлено в 06:15
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Отец фигуранта дела о налетчиках из ФСБ заявил об избиении при обыске

Отец обвиняемого в налете на банк «Металлург» сотрудника ФНС Дмитрия Чиквина 51-летний Алексей Чиквин написал заявление в полицию о том, что получил черепно-мозговую травму после удара неизвестного участника обыска в его загородном доме в Домодедовском районе Подмосковья.
Обновлено в 05:00
Политика

Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине

Согласно опубликованному в Facebook сообщению украинского МВД, с 1 августа по шесть часов пять дней в неделю военные Нацгвардии страны будут патрулировать улицы, передает "Лента.ру".
Обновлено в 05:09
Армия и оружие

Четыре страны НАТО прислали наблюдателей на армейские игры АрМИ-2019

Выступая на селекторном совещании, глава военного ведомства заявил, что четыре страны блока НАТО, а именно США, Франция, Турция и Словакия прислали своих наблюдателей на стартующие 3 августа международные армейские игры.
Обновлено в 06:56
Происшествия

В Москве ищут лесбиянку, развратившую 13-летнюю школьницу

Обновлено в 04:47
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Армия и оружие

Российские контрактники получат надбавку к жалованию

Военные-контрактники с первого по четвертый разряд с 1 сентября получат 50-процентные ежемесячные надбавки к жалованию.
Обновлено в 05:07
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год

Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка.
Обновлено вчера в 11:19
Общество

Судья КС вступился за дачников в споре о сносе домов

Судья Конституционного суда (КС) и член президентского Совета по кодификации гражданского законодательства Гадис Гаджиев предложил внести поправки в Земельный кодекс о взыскании компенсаций за массовый снос дач, более 30 лет расположенных в защитных зонах магистральных трубопроводов.
Обновлено в 05:14
Технологии

«Базальт СПО» и «СБклауд» объявили о совместимости платформы РУСТЭК с ОС «Альт»

«Результаты тестирования совместимости РУСТЭК и ОС "Альт" подтверждают, что современные российские решения в сфере виртуализации не уступают зарубежным аналогам по функциональности и технологичности, но более доступны для российских заказчиков и ориентированы на российскую специфику», – отметил директор по продукту РУСТЭК компании «СБклауд» Алексей Черевков.
Обновлено в 06:26
Политика

Саперы ВСУ начали разминировать территорию у моста в Станице Луганской

Украинские саперы начали разминировать территорию, прилегающую к мосту в районе пункта пропуска «Станица Луганская», сообщили в администрации поселка.
Обновлено в 06:12
Общество

Школьная задача по математике вызвала споры в Сети

Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.
Обновлено в 05:37
Общество

ВЦИОМ назвал лучших работодателей России

В тройку лучших работодателей вошли компании "Газпром", "Российские железные дороги" (РЖД) и "Роснефть", свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении ТАСС.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

Истребитель ВМС США разбился неподалеку от Долины Смерти

Истребитель ВМС США разбился рядом с военно-морской авиабазой China Lake в Калифорнии, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление военно-морской авиации.
Обновлено вчера в 16:21
Космос

В созвездии Гидры обнаружили потенциально живую планету

Обновлено в 02:03
Происшествия

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес

Лиза Галкина заставила отца восторженно аплодировать

Пользователи Сети усыпали Елизавету Галкину комплиментами.
Обновлено в 05:11
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