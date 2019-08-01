Ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке развивается по неблагоприятному сценарию, на местах не были приняты достаточные меры по ликвидации очагов возгораний. Об этом журналистам сообщил замначальника центра "Антистихия" МЧС России Сергей Абанин.

с чего всё началось

Лесные пожары в Сибири распространяются на большой площади в связи недостаточностью предпринятых мер по ликвидации очагов возгораний, заявил заместитель начальника центра «Антистихия» МЧС РФ Сергей Абанин. По его словам, в сибирские регионы доводились прогнозы МЧС, Росгидромета и Рослесхоза.

В МЧС назвали причину распространения лесных пожаров в Сибири

Экономика Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.

Происшествия Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".

Путешествия Правительство Шри-Ланки ввело бесплатные визы для россиян Власти Шри-Ланки с 1 августа ввели бесплатную визу для туристов из России и других стран.

Происшествия Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, тело которой ранее обнаружили в Московском районе Петербурга, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по городу.

Политика Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами.

Политика В Госдуме рассмотрят вопрос признания геноцида южных осетин Совет Государственной думы на ближайшем заседании рассмотрит обращение от коллег из Южной Осетии о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны Грузии, заявил журналистам спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Гаджеты Смартфон iPhone XR в России подешевел почти на треть При выборе самой низкой цены на iPhone XR нужно выбирать столичный регион, в связи с тем, что в нем самая высокая конкуренция, поэтому продавцы более охотно снижают цены на смартфоны и другую технику.

Наука Найден новый способ замедлить старение Исследователи считают, что терапия способна замедлить процесс старения, защитив от ряда возрастных заболеваний — высокого артериального давления, мерцательной аритмии и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Общество В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.

Происшествия Отец фигуранта дела о налетчиках из ФСБ заявил об избиении при обыске Отец обвиняемого в налете на банк «Металлург» сотрудника ФНС Дмитрия Чиквина 51-летний Алексей Чиквин написал заявление в полицию о том, что получил черепно-мозговую травму после удара неизвестного участника обыска в его загородном доме в Домодедовском районе Подмосковья.

Политика Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине Согласно опубликованному в Facebook сообщению украинского МВД, с 1 августа по шесть часов пять дней в неделю военные Нацгвардии страны будут патрулировать улицы, передает "Лента.ру".

Армия и оружие Четыре страны НАТО прислали наблюдателей на армейские игры АрМИ-2019 Выступая на селекторном совещании, глава военного ведомства заявил, что четыре страны блока НАТО, а именно США, Франция, Турция и Словакия прислали своих наблюдателей на стартующие 3 августа международные армейские игры.

Общество Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Российские контрактники получат надбавку к жалованию Военные-контрактники с первого по четвертый разряд с 1 сентября получат 50-процентные ежемесячные надбавки к жалованию.

Финансы Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка.

Общество Судья КС вступился за дачников в споре о сносе домов Судья Конституционного суда (КС) и член президентского Совета по кодификации гражданского законодательства Гадис Гаджиев предложил внести поправки в Земельный кодекс о взыскании компенсаций за массовый снос дач, более 30 лет расположенных в защитных зонах магистральных трубопроводов.

Технологии «Базальт СПО» и «СБклауд» объявили о совместимости платформы РУСТЭК с ОС «Альт» «Результаты тестирования совместимости РУСТЭК и ОС "Альт" подтверждают, что современные российские решения в сфере виртуализации не уступают зарубежным аналогам по функциональности и технологичности, но более доступны для российских заказчиков и ориентированы на российскую специфику», – отметил директор по продукту РУСТЭК компании «СБклауд» Алексей Черевков.

Политика Саперы ВСУ начали разминировать территорию у моста в Станице Луганской Украинские саперы начали разминировать территорию, прилегающую к мосту в районе пункта пропуска «Станица Луганская», сообщили в администрации поселка.

Общество Школьная задача по математике вызвала споры в Сети Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.

Общество ВЦИОМ назвал лучших работодателей России В тройку лучших работодателей вошли компании "Газпром", "Российские железные дороги" (РЖД) и "Роснефть", свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Происшествия Истребитель ВМС США разбился неподалеку от Долины Смерти Истребитель ВМС США разбился рядом с военно-морской авиабазой China Lake в Калифорнии, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление военно-морской авиации.