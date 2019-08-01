Лесные пожары
В МЧС назвали причину распространения лесных пожаров в СибириREGNUM 02:36
Лесные пожары в Сибири распространяются на большой площади в связи недостаточностью предпринятых мер по ликвидации очагов возгораний, заявил заместитель начальника центра «Антистихия» МЧС РФ Сергей Абанин. По его словам, в сибирские регионы доводились прогнозы МЧС, Росгидромета и Рослесхоза.
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с чего всё началось
Ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке развивается по неблагоприятному сценарию, на местах не были приняты достаточные меры по ликвидации очагов возгораний. Об этом журналистам сообщил замначальника центра "Антистихия" МЧС России Сергей Абанин.ТАСС02:09
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Политика
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Транспорт
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При выборе самой низкой цены на iPhone XR нужно выбирать столичный регион, в связи с тем, что в нем самая высокая конкуренция, поэтому продавцы более охотно снижают цены на смартфоны и другую технику.
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Найден новый способ замедлить старение
Исследователи считают, что терапия способна замедлить процесс старения, защитив от ряда возрастных заболеваний — высокого артериального давления, мерцательной аритмии и других сердечно-сосудистых заболеваний.
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Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
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Обновлено вчера в 22:00
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Отец фигуранта дела о налетчиках из ФСБ заявил об избиении при обыске
Отец обвиняемого в налете на банк «Металлург» сотрудника ФНС Дмитрия Чиквина 51-летний Алексей Чиквин написал заявление в полицию о том, что получил черепно-мозговую травму после удара неизвестного участника обыска в его загородном доме в Домодедовском районе Подмосковья.
Обновлено в 05:00
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
Согласно опубликованному в Facebook сообщению украинского МВД, с 1 августа по шесть часов пять дней в неделю военные Нацгвардии страны будут патрулировать улицы, передает "Лента.ру".
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
Четыре страны НАТО прислали наблюдателей на армейские игры АрМИ-2019
Выступая на селекторном совещании, глава военного ведомства заявил, что четыре страны блока НАТО, а именно США, Франция, Турция и Словакия прислали своих наблюдателей на стартующие 3 августа международные армейские игры.
Обновлено в 06:56
Общество
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Обновлено в 03:07
Армия и оружие
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Военные-контрактники с первого по четвертый разряд с 1 сентября получат 50-процентные ежемесячные надбавки к жалованию.
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Обновлено вчера в 11:19
Общество
Судья КС вступился за дачников в споре о сносе домов
Судья Конституционного суда (КС) и член президентского Совета по кодификации гражданского законодательства Гадис Гаджиев предложил внести поправки в Земельный кодекс о взыскании компенсаций за массовый снос дач, более 30 лет расположенных в защитных зонах магистральных трубопроводов.
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Технологии
«Базальт СПО» и «СБклауд» объявили о совместимости платформы РУСТЭК с ОС «Альт»
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Политика
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Обновлено в 06:12
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.
Обновлено в 05:37
Общество
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В тройку лучших работодателей вошли компании "Газпром", "Российские железные дороги" (РЖД) и "Роснефть", свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении ТАСС.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
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Лиза Галкина заставила отца восторженно аплодировать
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