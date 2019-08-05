Неосторожное обращение с огнем стало основной причиной лесных пожаров в Сибири, заявил замглавы МЧС Игорь Кобзев на рабочем совещании в Госдуме. "Большая часть природных пожаров возникала вблизи дорог", — отметил он.

В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири

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