Происшествия
В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в ШереметьевоГазета.Ru 16:44
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС. Об этом рассказал ведущий эксперт комитета Владимир Кофман в кулуарах форума "Безопасность на транспорте".
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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая. Об этом сообщил ТАСС в четверг ведущий эксперт комитета Владимир Кофман.ТАСС11:33
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