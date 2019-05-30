В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в ШереметьевоГазета.Ru 16:44

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая. Об этом сообщил ТАСС в четверг ведущий эксперт комитета Владимир Кофман.

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС. Об этом рассказал ведущий эксперт комитета Владимир Кофман в кулуарах форума "Безопасность на транспорте".

В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

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