В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в ШереметьевоГазета.Ru 16:44

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС. Об этом рассказал ведущий эксперт комитета Владимир Кофман в кулуарах форума "Безопасность на транспорте".

В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Происшествия Суды Петербурга рассматривают дела после массовой облавы на мигрантов В Петербурге районные суды регистрируют и начинают рассматривать административные дела в отношении приезжих из Таджикистана и Узбекистана, которых сегодня массово задерживали по всему городу.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $67 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,72%, до $66,8 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 14:25 мск.

Политика В администрации Зеленского допустили телефонный разговор с Путиным Замглавы администрации президента Украины Вадим Пристайко допустил вероятность телефонного разговора Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Экономика Эльвира Набиуллина рассказала Госдуме о системе быстрых платежей Эльвира Набиуллина рассказала Госдуме о системе быстрых платежей Почти половина населения России дистанционно пользуется финансовыми услугами.

Общество Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019.

Политика Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках Пентагон внес Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.

Футбол Семак номинирован на премию «Открытие года» по версии GQ Журнал GQ включил главного тренера «Зенита» Сергея Семака в число претендентов на звание «Открытие года» по версии издания.

Технологии «Яндекс» показал Путину устройство для анализа усталости водителей Устройство представляет собой камеру размером со смартфон, которая устанавливается в автомобиле напротив водителя и анализирует уровень его внимания на дороге с помощью технологий компьютерного зрения.

Космос NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.

Экономика Суд арестовал имущество братьев Ананьевых Имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка, арестовано по иску ПСБ, говорится в определении суда.

Происшествия Школьница скончалась на ЕГЭ по математике В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".

Наука Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.

Происшествия Двух офицеров московского СКР задержали за взятку в 1 млн рублей По данным следствия, офицеры СКР сговорились с адвокатом, чтобы получить вознаграждение от фигуранта уголовного дела.

Хоккей Сын Валерия Харламова назначен гендиректором ХК «Торпедо» Сын знаменитого советского хоккеиста Валерия Харламова Александр стал генеральным директором нижегородского хоккейного клуба «Торпедо».

Авто Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей Владелец «Соллерса» Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта «Экология» на обновление парка коммерческих автомобилей.

Кино Сериал «Чернобыль» опередил по популярности «Игру престолов» В рейтинге «250 телешоу с самой высокой оценкой зрителей», опубликованном на сайте IMDb, сериал занял первое место, опередив «Игру престолов».

Общество Ливень с грозой и градом обрушился на Москву Ранее в МЧС сообщили, что предупреждение о ливне и граде будет действовать сегодня до позднего вечера.

Шоу-бизнес Ксения Бородина отказалась от третьего ребенка У себя в Instagram Бородина демонстрирует настоящую семейную идиллию, и поклонники то и дело заваливают ее вопросами о третьем ребенке.

Происшествия В Калуге арестант утопил сокамерника в тазу Суд приговорил к 13 годам колонии жителя Санкт-Петербурга, который в СИЗО Калуги избил сокамерника и утопил его в тазу, сообщает в четверг управление СК России по Калужской области.

Экономика Жители России предпочитают хранить сбережения в рублях Большинство опрошенных (42%) предпочитают хранить свои накопления в банках России, а 37% россиян копят наличные.