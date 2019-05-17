Трагедия в Шереметьеве
В МАК расшифровали черные ящики Superjet 100, сгоревшего в ШереметьевоРоссийский Диалог вчера в 23:59
Пугает, то, что авиакатастрофы начинают происходить все чаще. 6 мая в Межгосударственном авиационном комитете (МАК) сообщал о серьезных повреждениях параметрического черного ящика лайнера Sukhoi Superjet 100, сгоревшем во время трагических событий в аэропорту Шереметьево.
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