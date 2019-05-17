Трагедия в Шереметьеве

В МАК расшифровали черные ящики Superjet 100, сгоревшего в ШереметьевоРоссийский Диалог вчера в 23:59

Пугает, то, что авиакатастрофы начинают происходить все чаще. 6 мая в Межгосударственном авиационном комитете (МАК) сообщал о серьезных повреждениях параметрического черного ящика лайнера Sukhoi Superjet 100, сгоревшем во время трагических событий в аэропорту Шереметьево.
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МАК закончил расшифровку «черных ящиков» сгоревшего Superjet

URA.Ruвчера в 17:49

МАК завершил расшифровку самописцев сгоревшего SSJ-100

RT на русскомвчера в 15:34

МАК расшифровал «черные ящики» сгоревшего в Шереметьево SSJ100

РБКвчера в 15:57

МАК завершил расшифровку «черных ящиков» самолета SSJ-100

ТАССвчера в 15:52

Завершена расшифровка черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

РИА Новостивчера в 15:41

МАК завершил расшифровку данных черных ящиков SSJ 100

Коммерсантъвчера в 15:39

Завершена расшифровка черных ящиков аварийного Superjet

Интерфаксвчера в 16:05
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Автоматически обработано 7245 источников, обновлено в 07:47, Ашберн
Политика

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Ранее Владимир Зеленский заявлял, что не исключает возможности досрочного роспуска парламента.
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В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
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Вице-канцлер Австрии заподозрен в сделке с россиянкой

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В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
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Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
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Политика

Путин прокомментировал ситуацию с акциями протеста в Екатеринбурге

Глава государства Владимир Путин впервые прокомментировал ситуацию, связанную с протестами в Екатеринбурге против строительства храма в Екатеринбурге.
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Германия выплатит компенсации жертвам чилийской секты нацистов «Колония Дигнидад».
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Экономика

Мати Гринспен, eToro: стоимость Bitcoin поднимется на 50 000%

Недавний рост курса биткоина был началом нового «бычьего» цикла, заявил старший аналитик eToro Мати Гринспен в интервью Bloomberg.
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Космос

Индия планирует отправить в космос семь научных миссий

Индийская организация космических исследований (ISRO) в ближайшие десять лет планирует отправить семь космических миссий для изучения Солнечной системы и пространства за ее пределами, пишет газета Times of India со ссылкой на главу ISRO.
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Транспорт

В Минтрансе рассказали о степени готовности трассы «Таврида» в Крыму

Строящаяся трасса «Таврида», которая соединит Керчь, Симферополь и Севастополь, готова более чем на 60%.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес

Стало известно, кто купил имя Егора Крида за 250 миллионов рублей

Сумма сделки составила 250 миллионов рублей. Некоторые издания сообщают, что бизнесмена на сделку уговорила его супруга Карина.
Обновлено в 07:14
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Задержана женщина, бросившая маленькую дочь в поликлинике

Обновлено вчера в 15:28
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Ученые предупредили о риске ранней смерти из-за злоупотребления соками

Американские исследователи из Университета Эмори и Корнелльского университета выяснили, что употребление даже свежевыжатых фруктовых соков вредно для здоровья и может привести к ранней смерти, так же как и употребление колы или лимонада.
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Турчинов объявил об отставке с должности секретаря СНБО Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подаст в отставку в связи с прекращением полномочий президента Украины Петра Порошенко, сообщает пресс-служба ведомства.
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Футбол

Особое мнение: Арсений Веснин

Люди, которые выросли в Сибири, они меня поймут, потому что Сибирь - это особый российский регион.
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Кино

Стивен Кинг оценил финальный сезон «Игры престолов»

Американский писатель Стивен Кинг заявил, что ему понравился последний сезон популярного телесериала "Игра престолов".
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Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли место рождения их сына

Местом рождения принца Арчи — сына принца Гарри и Меган Маркл, стал частный роддом Portland Hospital в центре Лондона, принадлежащий Американской госпитальной корпорации.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку

Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
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Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
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Латвия — Россия 1:3 (2-й перерыв)

В матче против Италии российские хоккеисты одержали самую крупную победу на чемпионатах мира в своей истории.
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Спорт

Олимпийская чемпионка Загитова празднует день рождения

18 мая российская фигуристка Алина Загитова празднует свой день рождения.
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Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос".
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Общество

Эксперт Group-IB объяснил, как «покупались» голоса в шоу «Голос. Дети»

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Возгорание самолёта SSJ-100 в ШереметьевеБольше новостей по теме
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