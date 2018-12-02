Гаджеты
В «М.Видео» случайно опубликовали характеристики смартфона от «Яндекс»
В «М.Видео» случайно опубликовали характеристики смартфона от «Яндекс»REGNUM09:01
Фотографии и технические параметры смартфона от компании «Яндекс» преждевременно опубликовал интернет-магазин «М.Видео». Презентация «Яндекс.Телефона» назначена на 5 декабря, но информация о товаре преждевременно появилась на сайте интернет-магазина.
REGNUM09:01
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с чего всё началось
«Яндекс.Телефон» будет обладать 8-ядерным процессором Snapdragon 630, а его стоимость составит 17990 руб, говорилось в информации о смартфоне на сайте магазина электроники «М.Видео» (запись из кэша).Коммерсантъ08:01
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