Происшествия

В Люберцах задержали 32 участников криминальной сходкиРБК 05:53

Сотрудники полиции задержали в подмосковных Люберцах 32 участников сходки криминальных авторитетов, которая проходила в одном из ресторанов. Об этом сообщает управление МВД по Московской области.
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Появилось видео задержания внука Деда Хасана

Телеканал 360°07:46

На криминальной «сходке» в Люберцах были задержаны 32 человека

Интерфакс05:36

СМИ сообщили о задержании внука Деда Хасана

РБК07:10

Источник сообщил о задержании в Люберцах внука Деда Хасана

РИА Новости06:18

В Люберцах пресечена сходка криминальных авторитетов

ТАСС05:31

Задержание внука Деда Хасана попало на видео

Московский Комсомолец05:34

Внук Деда Хасана задержан на криминальной сходке в Люберцах

Znak.com03:18
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