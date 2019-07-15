с чего всё началось

32 участника сходки воров в законе задержаны в подмосковных Люберцах. Она проходила в кафе «Дюшес» 13 июля, сообщает телеграм-канал Baza. В числе задержанных оказался внук Деда Хасана (Аслана Усояна).

В Люберцах на криминальной сходке задержали внука Деда Хасана

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