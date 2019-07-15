с чего всё началось

32 участника сходки воров в законе задержаны в подмосковных Люберцах. Она проходила в кафе «Дюшес» 13 июля, сообщает телеграм-канал Baza. В числе задержанных оказался внук Деда Хасана (Аслана Усояна).

Происшествия Адвокат Хачатурян заявил о фальсификации показаний Адвокат одной из сестер Хачатурян заявил о том, что показания сестер по делу об убийстве их отца могли быть сфальсифицированы в ходе допроса.

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Экономика Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года Правительство продлило заморозку накопительной части пенсии до 2022 года включительно, следует из материалов Министерства труда и социальной защиты об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020-2022 годы (есть в распоряжении РБК).

Политика В Госдуме увидели готовность двигаться к снятию ограничений с Грузии Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Москва готова двигаться к поэтапному снятию ограничений Тбилиси, сообщает РИА "Новости".

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Происшествия Полиция не оштрафует Загитову за вождение без прав Правоохранители Удмуртии прекратили расследование административного дела в отношении 17-летней олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой за управление автомобилем без прав из-за истечения срока давности нарушения, сообщили РИА Новости в МВД по республике.

Общество Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.

Здоровье В Ярославле министр здравоохранения заложила новый корпус онкобольницы 15 июля в Ярославле состоялась торжественная закладка нового хирургического корпуса областной онкологической больницы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.

Политика Трамп призвал демократов извиниться перед американцами Глава американского государства предложил им извиниться перед страной, а также администрацией за те слова, которые они высказали.

Политика Заседание по делу Вышинского перенесли на 19 июля Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Происшествия В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.

Наука Минобрнауки РФ приступило к разработке сервисов единой цифровой платформы для ученых Подведомственные Минобрнауки РФ организации приступили к разработке первой очереди сервисов единой цифровой платформы научного и научно-технического взаимодействия, создаваемой по нацпроекту "Наука", ожидается, что ее облик и конфигурация будут созданы к концу года.

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