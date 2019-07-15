Происшествия
В Люберцах на криминальной сходке задержали внука Деда ХасанаЦензуры.Нет 03:42
32 участника сходки воров в законе задержаны в подмосковных Люберцах. Она проходила в кафе «Дюшес» 13 июля, сообщает телеграм-канал Baza. В числе задержанных оказался внук Деда Хасана (Аслана Усояна).
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с чего всё началось
Как сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ, на всех задержанных составлены административные протоколы по статье о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением полиции (ч. 2, ст. 20.1 КоАП РФ).Ридус05:55
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 10:19, Вашингтон
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