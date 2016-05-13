Футбол

В «Лужниках» прошло итоговое заседание огркомитета «Россия-2018»Матч ТВ 09:32

В «Лужниках» состоялось итоговое заседание наблюдательного совета огркомитета «Россия-2018». На встрече обсудили наследие чемпионата мира.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В «Лужниках» прошло итоговое заседание огркомитета «Россия-2018»

Матч ТВ09:32

В «Лужниках» прошло итоговое заседание огркомитета «Россия-2018»

Sportbox.RU09:32

Чемпионат мира прошел, деньги остались. ФИФА продолжит платить России

Спорт-Экспресс07:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7266 источников, обновлено в 12:57, Ашберн
Музыка

Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019»

Обновлено в 11:41
Происшествия

Пять лыжников арестованы на чемпионате мира в Австрии из-за допинга

Имена арестованных не называются, но по информацииSиddеитsсне Zeitung, среди задержанных – два австрийских лыжника, а также спортсмены Казахстана и Эстонии.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие

ВВС Индии сбили пакистанский истребитель

Индийские ВВС сбили пакистанский многоцелевой истребитель F-16, вторгшийся в индийское воздушное пространство.
Обновлено в 02:34
Происшествия

Полицейские подрались с крымскими чиновниками под Ростовом

Обновлено в 12:45
Политика

Обнародовано неопубликованное при жизни Малашенко интервью

Издание The Bell обнародовало интервью с сооснователем НТВ Игорем Малашенко, которое не публиковалось при его жизни.
Обновлено в 10:49
Происшествия

В Краснодаре осудили спровоцировавшую мужа на убийство женщину

Осенью 2017 года в Краснодаре по подозрению в убийстве задержали и арестовали супругов Бакшеевых.
Обновлено в 11:28
Спорт

Медведева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав на чемпионат мира 2019 года, в заявку попали олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе.
Обновлено в 07:34
Политика

Грызлов: Киев не согласовал «весеннее перемирие» в Донбассе

Минская встреча прошла на фоне новых нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, ситуация ухудшается, но Украина не согласовала предложенное ОБСЕ предложение о «весеннем перемирии».
Обновлено в 12:00
Политика

Трамп заявил, что провел великолепную встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что провел великолепную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое и с нетерпением ждет возобновления дискуссий в четверг.
Обновлено в 10:42
Политика

В Германии идет суд по делу племянника Дмитрия Киселева

В Германии начался судебный процесс по делу Сергея Киселева, племянника телеведущего Дмитрия Киселева.
Обновлено в 11:22
Политика

Помпео призвал Москву вернуть Крым под контроль Украины

Помпео призвал освободить задержанных в России украинцев, в частности крымских татар.
Обновлено в 11:30
Политика

Конгресс США опубликовал проект новых санкций против России

Конгресс США опубликовал обновленный законопроект с дополнительными санкциями против России.
Обновлено в 03:18
Происшествия

СК просит арестовать двух новых фигурантов по делу Арашуковых

Следственный комитет обратился в суд, чтобы арестовать двух новых задержанных фигурантов по делу сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова.
Обновлено в 09:53
Происшествия

Московский школьник спас жизнь мужчине на борту самолета

Обновлено в 11:07
Автоспорт

Норрис лидирует в пятый день тестов

Днём британец продолжил работу, но в последний час тестов машина вновь остановилась на трассе.
Обновлено вчера в 12:06
Происшествия

СК завел дело на сотрудников скорой за продажу данных об умерших

Сотрудники Московской областной станции скорой медицинской помощи (расположена в подмосковном Красногорске) «из корыстных побуждений» передавали данные о смерти жителей Балашихи сотрудникам фирмы, оказывающей ритуальные услуги, говорится в сообщении Следственного комитета.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова

Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 10:53
Хоккей

«Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Металлургом»

Обновлено в 11:29
Происшествия

В московской школе произошла массовая драка третьеклассниц

В московской школе произошла массовая драка третьеклассниц. В результате четырех учениц с различными травмами доставили в больницу.
Обновлено в 08:16
Политика

Politico: Коэн попытается привлечь Трампа к уголовной ответственности

Ранее стало известно о будущих показаниях Коэна, в которых он расскажет, что Трамп знал о сговоре с WikiLeaks перед выборами 2016 года.
Обновлено в 03:09
Политика

Порошенко предложил продавать электроэнергию в Евросоюз

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев должен продавать электроэнергию в Евросоюз, считает неправильным, что Украина до сих пор имеет единую энергосистему с РФ.
Обновлено в 07:35
Общество

Москвич ради поездки за рубеж выплатил 150 млн рублей алиментов

Москвичу пришлось выплатить 150 млн рублей долгов по алиментам, чтобы с него сняли ограничения на выезд за границу.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Раскрыты обстоятельства смерти Малашенко

Обновлено в 07:13
Политика

Колокольцев предложил уволить главу УМВД по Ивановской области

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев предложил освободить от должности главу УМВД по Ивановской области Андрея Лузина по результатам проверки в управлении.
Обновлено в 09:59
Музыка

Подольская прокомментировала отказ Украины от Евровидения

Певица Наталья Подольская отреагировала на отказ Украины направлять своего представителя на конкурс «Евровидение-2019».
Обновлено в 12:51
Спорт

Александр Бессмертных завоевал серебро на 15 км ЧМ по лыжам

Обновлено в 09:29
Происшествия

В центре Курска столкнулись два БТР и четыре легковых автомобиля

Четыре легковых автомобиля и два бронетранспортера столкнулись в среду на одной из центральных улиц Курска, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Путин выразил соболезнования Египту после взрыва на вокзале в Каире

Обновлено в 12:10
Происшествия

Сотрудник ДПС обстрелял дома полицейских начальников

По данным собеседников издания, мишенью злоумышленника стали дома начальника отделения МВД по Частинскому району и руководителя подразделения ГИБДД этого же отделения.
Обновлено в 11:39
Футбол

Матч РПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА перенесен из Тулы в Грозный

Матч 18-го тура чемпионата России по футболу между "Арсеналом" и московским ЦСКА, запланированный на 2-е марта, перенесен из Тулы в Грозный, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 12:24
ещё по теме
Аркадий Дворкович
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) с 3 октября 2018 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Сопредседатель фонда «Сколково».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Фатма Самура
Сенегальский дипломат
Senegalese former diplomat and senior executive. She was appointed as the first female Secretary General of FIFA by President Gianni Infantino on 13 May 2016 and assumed her post on 20 June 2016. Previously she worked in various positions at the United Nations. In 2018 Forbes ranked her Number 1 in their Most Powerful Women in International Sports list and the BBC listed her as one of their 100 women.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное