Происшествия
В Луганске сообщают о мощном взрывеНаш Брянск.Ru 02:50
Как утверждает Life со ссылкой на МЧС ЛНР, в Луганске среди жилого квартала на улице Клубной прогремел мощный взрыв.
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с чего всё началось
"19 марта в 01:07 в Луганске, улица Клубная, в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства повреждены легковой автомобиль и остекление 12 окон в пяти квартирах домов № 55 и 57", - цитирует сообщение ведомства агентство Луганскинформцентр.ТАСС01:57
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