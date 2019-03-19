В Луганске сообщают о мощном взрывеНаш Брянск.Ru 02:50

с чего всё началось

Как утверждает Life со ссылкой на МЧС ЛНР, в Луганске среди жилого квартала на улице Клубной прогремел мощный взрыв.

В Луганске сообщают о мощном взрыве

Экономика Госдума может распространить ипотечные каникулы на уже взятые кредиты Комитет Госдумы по финрынку считает целесообразным рассмотреть возможность распространения права заемщика о применении «ипотечных каникул» в отношении ипотечных кредитов, заключенных до вступления в силу рассматриваемого законопроекта.

Интернет Instagram разрешил покупать товары внутри приложения Команда Instagram объявила о начале закрытого бета-тестирования новой функции Checkout.

Политика В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока» В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".

Футбол Роман Зобнин пропустит не меньше месяца Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин выбыл из строя как минимум на месяц.

Политика Порошенко озвучил план по возвращению Крыма План по возвращению Крыма озвучил президент Украины Петр Порошенко в прямом эфире канала ICTV.

Спорт Фигуристка Загитова выступит последней в короткой программе на ЧМ Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова закроет короткую программу в женском одиночном катании в стартовый день чемпионата мира в японской Сайтаме.

Кино Марлена Хуциева похоронят на Новодевичьем кладбище Похороны народного артиста СССР, кинорежиссера Марлена Хуциева, который скончался 19 марта в Москве на 94-м году жизни, состоятся на Новодевичьем кладбище.

Общество Генпрокуратура требует изъять у чиновников имущество на 500 млн рублей Генпрокуратура направила в суды иски о взыскании в пользу государства имущества чиновников, купленного на нелегальные доходы, заявил генпрокурор Юрий Чайка на коллегии ведомства.

Политика Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.

Происшествия Власти Якутии намерены усилить борьбу с незаконной миграцией Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что правительство региона усилит борьбу с нелегальной миграцией. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

Недвижимость Банки начали выставлять на продажу ипотечные квартиры с жильцами Ипотечный бум на фоне снижения реальных доходов населения породил новую тенденцию на рынке — банки начали выставлять на продажу проблемные залоговые квартиры с прописанными или зарегистрированными жильцами.

Здоровье Новый стандарт поликлиники внедряют в Москве Московские поликлиники стали более комфортными благодаря внедрению новых стандартов.

Космос Станцию «Луна-25» могут запустить в 2022-2024 годах Вице-президент Российской академии наук Юрий Балега сообщил, что российская посадочная станция «Луна-25» может быть запущена в 2022–2024 годах.

Происшествия Около 90 человек оказались под завалами рухнувшего здания в Индии По данным издания, под завалами могут находиться около 90 человек. На данный момент пятерых вытащили спасатели.

Политика Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» завершат к 2021 году Модернизацию и ремонт российского авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» планируется закончить к 2021 году.

Происшествия В Сирии при обстреле школьного автобуса погиб ребенок "Ребенок погиб от пули снайпера в результате обстрела боевиками школьного автобуса на площади ан-Наурас в районе аз-Захра", - передает телеканал Ikhbariya со ссылкой на корреспондента.

Экономика Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.

Наука 70 согласных и 40 падежей Например, Петр Услар в конце XIX века сообщал, что старожилы помнят единственный смешанный брак, который вызвал в селении великий скандал.

Политика Путин дал старт Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму Первые энергоблоки обеих ТЭС заработали в октябре прошлого года. Сегодня российский лидер дал старт работе этих станций на полную мощность.

Гаджеты Apple снимет с производства iPhone 6, iPhone 7 и 8 подешевеют В освободившуюся ценовую нишу переместятся iPhone 7, одновременно подешевеют и iPhone 8. Следует отметить, что за пять лет Apple продала свыше 240 миллионов iPhone 6.

Общество Семью затравленной за письмо Путину девочки заподозрили в афере Глава Себежского района Псковской области Леонид Курсенков обвинил в афере семью 12-летней Таси Перчиковой из деревни Томсино, которая пожаловалась на травлю после письма президенту с рассказом о трудном финансовом положении своей матери.

Футбол The Times сообщила о намерении богатейшего британца купить «Челси» Миллионер Джим Рэтклифф, являющийся самым богатым человеком Великобритании, намерен купить английский футбольный клуб «Челси» у российского предпринимателя Романа Абрамовича.