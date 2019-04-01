В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey HussleКоммерсантъ вчера в 21:23

Боже, пожалуйста, верни Nipsey Hussle прямо сейчас.

Американского рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) застрелили у его магазина одежды в Лос-Анджелесе, сообщает Los Aneles Times. Музыкант получил несколько ранений, его доставили в больницу, но спасти не смогли.

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