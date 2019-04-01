Происшествия

В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey HussleКоммерсантъ вчера в 21:23

Американского рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) застрелили у его магазина одежды в Лос-Анджелесе, сообщает Los Aneles Times. Музыкант получил несколько ранений, его доставили в больницу, но спасти не смогли.
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Стефен Карри
Боже, пожалуйста, верни Nipsey Hussle прямо сейчас.
— Стефен Карри, американский баскетболистРИА Новости вчера в 21:07

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На убийство известного рэпера отреагировал мэр Лос-Анджелеса

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RT на русскомвчера в 21:08

В США застрелили рэпера Nipsey Hussle

РИА Новостивчера в 21:07
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В штабе Порошенко призвали спокойно принять его победу во втором туре

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Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
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Происшествия

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Опубликовано видео с места гибели совладельца S7

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Зеленский обошёл Петра Порошенко в ключевом для него регионе Украины

Даже 22% голосов оказалось достаточно Владимиру Зеленскому, чтобы обойти Петра Порошенко на выборах президента Украины там, где сосредоточен бизнес действующего главы государства - в Винницкой области.
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Падение метеора в США попало на видео

30 марта жители американского штата Флорида стали свидетелями падения метеора.
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Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского

Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
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Финансы

Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ

В ноябре первый запред ЦБ Ксения Юдаева сообщала, что годовой темп увеличения в портфелях банков таких необеспеченных залогом или поручительством кредитов достиг 26,5 процента.
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Обновлено вчера в 17:05
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Более 2 млн рублей похитили из квартиры пенсионера в Новой Москве

Злоумышленник похитил более 2 млн рублей из квартиры пенсионера, расположенной в поселке Минзаг в Новой Москве, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главка московской полиции.
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Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Тульской области

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Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.
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Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна

Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки второго этапа сезона - Гран-при Бахрейна.
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Учительница разделась возле горы Богдо в поддержку уволенной коллеги

Учителей осуждают за то, что они носят купальники В России набирает обороты флешмоб в поддержку учительницы, которую уволили за фото в купальнике на личной странице в соцсетях.
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Политика

В Госдуме констатируют провал «майданного» президента

В любом случае, рассуждает парламентарий, «предварительные итоги выборов свидетельствуют о провале политики «майданного» президента, пришедшего к власти в результате госпереворота и ведущего войну с собственным народом».
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С 1 по 5 апреля ритейлер выкупит свои акции с биржи на сумму до 670,4 млн руб. для оплаты президенту компании Яну Дюннингу, сообщил ритейлер.
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В Госдуме предложили не признавать итоги выборов на Украине

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Эксперты «Росконтроля» проверили тушеное консервированное мясо российских производителей.
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Гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг, подозреваемую в причастности к смерти Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына — приговорили к трем годам и четырем месяцам заключения.
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Договор о дружбе России и Украины прекратил действие

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля.
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Драчев призвал коллег прекратить споры в прессе

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев призвал коллег прекратить прекратить споры в медийном пространстве.
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Nipsey Hussle
Американский рэпер
Ermias Asghedom, более известный под своим сценическим псевдонимом Nipsey Hussle, американский рэпер. Asghedom родился в Лос-Анджелесе, но имеет Эритрейское происхождение, его отец эмигрировал в Лос-Анджелес из Эритреи, где он встретился позже с матерью Hussle, американкой. Nipsey вырос в Лос-Анджелесе, на улицах Слосон и Креншо.
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