Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey HussleКоммерсантъ вчера в 21:23
Американского рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) застрелили у его магазина одежды в Лос-Анджелесе, сообщает Los Aneles Times. Музыкант получил несколько ранений, его доставили в больницу, но спасти не смогли.
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Боже, пожалуйста, верни Nipsey Hussle прямо сейчас.
— Стефен Карри, американский баскетболистРИА Новости вчера в 21:07
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Ларек с шаурмой в подземном переходе на площади Революции в Челябинске, возмутивший нового губернатора Челябинской области Алексея Текслера при первом знакомстве с городом, прекратил работу.
Обновлено в 01:21
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Политика
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Экономика
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