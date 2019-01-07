Кино
В Лос-Анджелесе объявят лауреатов премии «Золотой глобус»
В Лос-Анджелесе объявят лауреатов премии «Золотой глобус»ТАСС05 января в 16:09
Церемония вручения американской премии "Золотой глобус" (Golden Globe Award), присуждаемой ежегодно Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, пройдет в 76-й раз в воскресенье вечером в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).
ТАСС05 января в 16:09
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Ведущие «Золотого глобуса» 2019 Энди Сэмберг и Сандра О в фотосете для THR
Popcornnews.ru05 января в 05:42
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Кино
В Лос-Анджелесе объявят лауреатов премии «Золотой глобус»
Церемония вручения американской премии "Золотой глобус" (Golden Globe Award), присуждаемой ежегодно Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, пройдет в 76-й раз в воскресенье вечером в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).
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Армия и оружие
National Interest оценил новую российскую самоходку «Лотос»
Несмотря на свою предполагаемую "цветочную красоту", новое самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С42 "Лотос" станет важной вехой в процессе модернизации артиллерии России, пишет американский журнал The National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
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