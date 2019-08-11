Происшествия

В Лондоне задержали двух мужчин, которые угрожали ОзилуМатч ТВ 03:21

Полиция задержала около дома полузащитника «Арсенала» Месута Озила в Лондоне двух мужчин, которые предположительно представляли угрозу футболисту. Ферхата Эрчана и Саламана Экинчи арестовали после того, как у них возник конфликт с охранниками дома Озила.
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