Происшествия
В Лондоне задержали двух мужчин, которые угрожали ОзилуМатч ТВ 03:21
Полиция задержала около дома полузащитника «Арсенала» Месута Озила в Лондоне двух мужчин, которые предположительно представляли угрозу футболисту. Ферхата Эрчана и Саламана Экинчи арестовали после того, как у них возник конфликт с охранниками дома Озила.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:36, Вашингтон
Общество
Росрыболовство вводит новые правила любительской рыбалки
Обновлено 09 августа в 14:32
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Политика
В Крыму отреагировали на поднятие флага Украины в Судаке
Обновлено вчера в 02:41
Общество
Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика
Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Происшествия
Умерла украинская балерина Светлана Исакова
Умерла ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Лысенко Светлана Исакова.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Миллиардер Эпштейн покончил с собой в исправительном центре
Обновлено вчера в 10:01
Футбол
Шарлия: М. Фернандес легко может играть в «Барселоне», он — Месси правой бровки
Обновлено в 06:21
Здоровье
Названы последствия ежедневного употребления кофе
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Зеленского призвали держать нейтралитет между Россией и США
Бывший депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко, покинувший страну в 2016 году, призвал украинского лидера Владимира Зеленского держать нейтралитет между Россией и США.
Обновлено в 06:38
Музыка
Скандал между Фадеевым и Наргиз является пиар-ходом
Обновлено в 06:03
Футбол
40-летний Писарро стал самым возрастным автором дубля в Кубке Германии
Перуанец стал самым возрастным игроком (40 лет, 10 месяцев и 7 дней) в истории турнира, кому удалось сделать дубль.
Обновлено вчера в 16:58
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
30-летняя актриса Паулина Андреева и 52-летний режиссер Федор Бондарчук планируют пожениться, сообщает "Super.ru".
Обновлено в 03:43
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео
В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Лекима»
Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за сильных осадков, которые принес в регион тайфун "Лекима".
Обновлено вчера в 23:34
Энергетика
Розничные цены на автотопливо в Белоруссии снизятся на копейку
Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 11 августа снизятся на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте государственного концерна "Белнефтехим".
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
Украинские военные подорвались на минах в ЛНР
Группа украинских военных подорвалась во время минирования участка у линии соприкосновения на Донбассе.
Обновлено вчера в 10:09
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали широкой публике
Под Рязанью над полигоном Дубровичи пролетели истребители МиГ-31К с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», россияне впервые смогли увидеть новейшую отечественную разработку.
Обновлено вчера в 12:42
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Общество
СМИ раскрыли доходы популярных российских блогеров
Обновлено в 00:56
Происшествия
В Испании в террасу бара врезался автомобиль
Десять человек пострадали, когда автомобиль врезался в террасу бара в испанском городе Жирона, сообщает издание Pais.
Обновлено в 05:53
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Экономика
Власти пообещали сохранить финансирование СМИ в следующем году
В минувшем году СМИ получили из бюджета 82,5 млрд рублей, в этом году объём финансирования меньше — 67 млрд 800 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:00
Здоровье
В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено вчера в 14:49
Армия и оружие
Боевик Нацгвардии Украины ликвидирован на Донбассе
На Донбассе уничтожен боевик национальной гвардии Украины Романенко Роман. Об этом сообщает пресс-служба командования так называемой «ООС».
Обновлено в 01:56
Политика
Названа запретная для Зеленского тема переговоров с Путиным
Зеленскому преподали «жёсткий урок»Он отметил, что «диалог с Путиным, с Россией, с Москвой» восстанавливать необходимо.
Обновлено в 03:38
Политика
Уточнены название и принадлежность танкера, который обыскали в Херсоне
Специалисты портала Equasis уточнили название и владельца танкера, который украинские правоохранители обыскали в порту Херсона.
Обновлено в 06:51
Наука
Температура на Земле в будущем повысится минимум на 2,5 градуса
Российские и британские учёные, изучающие физические процессы в астрономических объектах, выяснили, что в будущем это приведёт к увеличению температуры на планете Земле - она повысится минимум на 2,5 градуса.
Обновлено 08 августа в 21:10
Спорт
Шесть человек попали в больницу после марафона «Европа — Азия»
Сегодня в Екатеринбурге прошёл самый масштабный марафон «Европа — Азия». На семь часов бегуны заполонили центр города.
Обновлено в 06:22
Здоровье
Учёные назвали популярные овощи, которые вредят здоровью
Некоторые популярные овощи могут навредить организму, отмечают специалисты.
Обновлено вчера в 11:27