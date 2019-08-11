Происшествия
В Лондоне задержали двух мужчин, которые угрожали ОзилуМатч ТВ 03:21
Полиция задержала около дома полузащитника «Арсенала» Месута Озила в Лондоне двух мужчин, которые предположительно представляли угрозу футболисту. Ферхата Эрчана и Саламана Экинчи арестовали после того, как у них возник конфликт с охранниками дома Озила.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:34, Вашингтон
Общество
Глава Минпросвещения рассказала о новых профессиях в колледжах
Министерство просвещения России с 1 сентября 2020 года планирует исключить почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования и добавить несколько новых.
Обновлено в 02:34
Общество
Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис
Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Армия и оружие
Тепловой удар: Ил-76 получат новые противоракетные системы
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Путин на мотоцикле «Урал» прибыл в Крым на байк-шоу «Ночных волков»
Президент России Владимир Путин приехал в Севастополь на байк-шоу «Тень Вавилона», организатором которого является мотоклуб «Ночные волки», на мотоцикле «Урал», сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:52
Религия
Мусульмане России празднуют Курбан-байрам
Обновлено в 01:23
Происшествия
Адвокат раскрыл детали коррупционного дела Атамбаева
Обновлено в 01:07
Происшествия
Число жертв тайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 30
Число жертв обрушившегося на восточное побережье КНР тайфуна "Лекима" возросло до 30 человек, еще 18 жителей пока считаются пропавшими без вести.
Обновлено в 02:51
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира в Монреале
В финале турнира Даниил Медведев сыграет с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) — Гаэль Монфис (Франция).
Обновлено вчера в 20:08
Общество
Девы могут отдаться желаниям, а Рыбам стоит побыть с семьёй
ДЕВА Сегодня Девы могут отдаться своим желаниям и эмоциям.
Обновлено 08 августа в 08:03
Религия
Путин и Медведев поздравили мусульман с праздником Курбан-байрам
Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Миллиардер Эпштейн покончил с собой в исправительном центре
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия
В Бурятии машина столкнулась с поездом, погибли три человека
Водитель и два пассажира автомобиля погибли на переезде при столкновении с поездом в Бурятии, сообщается на сайте Восточно-Сибирской железной дороги.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
Военный эксперт спрогнозировал итоги столкновения США и России на море
Ситуация в мире остается напряженной, и угроза столкновения России и США, например в Черном море, вполне реальна, считает американский специалист ВМС Лайл Голдстайн.
Обновлено вчера в 19:17
Футбол
«Барселона» разгромила «Наполи» в контрольном матче
Испанская «Барселона» одержала разгромную победу над итальянским «Наполи» в контрольном футбольном матче.
Обновлено в 01:03
Наука
Ученые рассказали, почему кошки едят траву
Наверное, каждый человек, у которого в доме живет кошка, замечал, что этот домашний питомец очень любит пожевать растения.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия
Пять сотрудников Росатома погибли на полигоне под Архангельском
Обновлено вчера в 09:07
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Украинские силовики обыскали танкер из-за посещения Севастополя
Как утверждают в Киеве, ранее танкер назывался Neyma и участвовал в блокировании прохода украинских кораблей в ходе провокации в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 20:09
Экономика
Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей
Чтобы возместить всю сумму, женщине потребуется 259,7 тысячи лет, отмечает издание.
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено вчера в 09:47
Футбол
«Витесс» Слуцкого победил 2:0 «Виллем» в чемпионате Голландии
Клуб из Арнема до конца поединка сохранил преимущество 2:0 в счете. В первых двух турах нового сезона "Витесс" набрал 4 очка.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Более 450 домов в Тулуне не подлежат восстановлению
Обновлено в 03:06
Происшествия
Из психбольницы под Волгоградом сбежали убийца и грабитель
Волгоградская полиция ищет двух заключенных 30 и 31 года, сбежавших из областной психиатрической больницы N1.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
Глава Мюнхенской конференции оценил угрозы США вывести войска из ФРГ
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер оценил угрозы американского посла Ричарда Гренелла перебросить войска из Германии в Польшу.
Обновлено вчера в 23:43
Здоровье
В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео
Двигавшийся по МКАД на автопилоте автомобиль Tesla полностью сгорел после столкновения с эвакуатором.
Обновлено в 03:53
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек
20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
Обновлено вчера в 16:04
Армия и оружие
Будущий суперстратегический бомбардировщик скоро появится в небе Подмосковья
Правда, принятие на вооружение намечено не ранее чем на 2028 год при том, что первая опытовая машина должна появиться в металле в 2021 году.
Обновлено в 03:10