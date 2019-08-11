Происшествия
В Лондоне задержали двух мужчин, которые угрожали ОзилуSportbox.RU 03:21
Полиция задержала около дома полузащитника «Арсенала» Месута Озила в Лондоне двух мужчин, которые предположительно представляли угрозу футболисту. Ферхата Эрчана и Саламана Экинчи арестовали после того, как у них возник конфликт с охранниками дома Озила.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:03, Вашингтон
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Игры
Вышло сюжетное обновление Lord of the Rings Online
Представители студии Standing Stone Games анонсировала выход нового обновления 24.2 для MMORPG The Lord of the Rings Online, сюжет которого заключается в обрушении на Долину Андуина тьмы, а Гэндальф нуждается в помощи, чтобы защитить долину от темных сил.
Обновлено в 00:45
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Происшествия
СК попросил арестовать телережиссёра по делу о беспорядках в Москве
Следственный комитет России попросил арестовать режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного ранее по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 05:23
Космос
Небольшие спутники смогут предоставить радиолокационные изображения поверхности Земли в высоком разрешении
Благодаря перемещению своей небольшой антенны на большом расстоянии относительно объекта съёмки, спутник получает изображение в более высоком разрешении, сравнимым с более мощным и тяжелым радиооборудованием.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Миллиардер-педофил Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Обновлено вчера в 10:16
Экономика
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:20
Здоровье
У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер
Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:33
Армия и оружие
Военный эксперт спрогнозировал итоги столкновения США и России на море
Ситуация в мире остается напряженной, и угроза столкновения России и США, например в Черном море, вполне реальна, считает американский специалист ВМС Лайл Голдстайн.
Обновлено вчера в 19:17
Политика
Зеленскому посоветовали держать нейтралитет между Россией и США
Фигурант «газового дела», депутат Верховной рады седьмого и восьмого созывов (от Партии регионов и фракции «Воля народа» соответственно) Александр Онищенко считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому для восстановления экономики страны следует придерживаться нейтралитета между Россией и США.
Обновлено в 05:01
Общество
Джиджи и Беллу Хадид ограбили в Греции
Американских супермоделей Джиджи и Беллу Хадид ограбили в Греции, сообщает TMZ.
Обновлено в 00:38
Политика
В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Украины в ЕС
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что Украина на данный момент не может стать членом Европейского Союза и НАТО.
Обновлено в 05:11
Политика
Политолог назвал запретную для Зеленского тему при разговоре с Путиным
Украинский политолог Павел Рудяков рассказал, какая тема на переговорах с президентом России Владимиром Путиным должна быть запретной для украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:28
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
Обновлено вчера в 20:22
Политика
По делу о «Межигорье» подозрения предъявили двум бывшим украинским президентам
Украинские следователи объявили подозрения по делу о выведении с госсобственности резиденции «Межигорье», которую в итоге получил Виктор Янукович.
Обновлено в 03:55
Здоровье
Названы последствия ежедневного употребления кофе
Обновлено вчера в 23:46
Общество
В Минпросвещения рассказали о новых профессиях в российских колледжах
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала о новых профессиях, которые появятся в российских колледжах.
Обновлено в 05:41
Общество
Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика
Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Общество
Росрыболовство вводит новые правила любительской рыбалки
Обновлено 09 августа в 14:32
Армия и оружие
Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх
В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31
Единоборства
Кормье назвал секрет успеха Хабиба Нурмагомедова
Чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в тяжелом весе Даниэль Кормье высказался в сторону чемпиона промоушена в легком весе ХАбиба Нурмагомедова, передает Yahoo Sports.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались
Американская певица и актриса Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт расстались менее чем через год после свадьбы.
Обновлено в 03:35
Политика
Украинские силовики обыскали танкер из-за посещения Севастополя
Обновлено вчера в 20:09
Армия и оружие
Снайперы ВСУ получили разрешение на расстрел мирных жителей Донбасса
Сообщается, что снайперы могут «самостоятельно выбирать цель для поражения, угрожающую безопасности Украины, вне зависимости от ее принадлежности: член вооруженных формирований или гражданское лицо».
Обновлено вчера в 19:50
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Лекима»
Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за сильных осадков, которые принес в регион тайфун "Лекима".
Обновлено вчера в 23:34
Гаджеты
Портативная колонка Sonos автоматически настраивает свой звук
Обновлено в 04:15
Хоккей
Юниорская сборная России победила канадцев в финале Кубка Глинки/Гретцки
Обновлено вчера в 13:41
Футбол
Александр Мостовой: «Посмотрите на Заболотного: сделали игроком с сумасшедшей зарплатой, а где голы?»
Ранее «Зенит» объявил о продаже Антона Заболотного в «Сочи».
Обновлено в 05:18