Происшествия
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхожденияРИА Новости вчера в 23:44
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph. По данным издания, тело 17-летней девушки нашли 18 июня в ее доме в лондонском районе Кенсингтон.
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Армия и оружие
Поставки российских С-400 в Турцию встревожили НАТО
НАТО выразило озабоченность в связи с приобретением Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 06:59
Политика
СПЧ: жалобы на оскорбление власти принимают характер эпидемии
Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов считает, что жалобы на оскорбление власти «все больше напоминают эпидемию», которая захватывает «все более широкие круги людей».
Обновлено в 07:27
Технологии
Apple не смогла зарегистрировать товарный знак в России
Роспатент отказал корпорации Apple в регистрации товарного знака, связанного с технологиями дополненной реальности (augmented reality, AR).
Обновлено в 03:25
Происшествия
Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:30
Авто
Fiat Toro-2020 получит дизель в базовой комплектации
Впервые Fiat Toro вышел в продажу ещё 3 года назад. Основным рынком для машины является Бразилия, где и было налажено производство пикапа.
Обновлено в 08:56
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района
Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.
Обновлено в 03:12
Политика
Путин обсудил с Совбезом детали разговора с Зеленским
Глава государства обсудил с членами Совбеза детали телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Появились подробности нападения сотрудников ФСБ на московский банк
Владельцем 136,5 миллиона рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы.
Обновлено в 08:46
Общество
Дмитрий Медведев прибыл в Ставрополь
Обновлено в 08:47
Политика
Раскрыт план борьбы США с акцией «Бессмертный полк»
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что у властей США стоит задача препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:38
Общество
Под Новгородом обнаружили незаконные вырубки в особо охраняемых зонах
В Новгородской области выявлены незаконные вырубки в особо охраняемых зонах с ущербом в 1,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы Рослесхоза.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе
В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
Обновлено в 02:59
Транспорт
Путепровод в Реутове сдадут в сентябре
После запуска в эксплуатацию эстакады в Реутове в сентябре водители избавятся от главного затора по направлению в Балашиху, сообщает "360".
Обновлено в 07:14
Театры
В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
Обновлено вчера в 11:40
Шоу-бизнес
Хайди Клум тайно вышла замуж за Тома Каулитца
На прошлое Рождество 46-летняя Хайди Клум поделилась с подписчиками в Instagram радостной новостью: она сказала «да» своему возлюбленному, 29-летнему Тому Каулитцу, с которым до этого встречалась год.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
«Калашников» рассказал о процессе создания нового АК-12
Концерн «Калашников» подробно описал, как проектировался новейший автомат АК-12. Оружие спроектировано с использованием цифровых технологий.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Смертельная схватка белых акул попала на видео
В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Спорт
Загитова и Трусова выступят на Japan Open-2019
Российские фигуристки Алина Загитова и Александра Трусова выступят на турнире Japan Open-2019, который пройдет 5 октября.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Врач Алибасова заявила, что продюсер лечился от похмелья
Обновлено в 04:50
Культура
Известную певицу отправили в психушку в Москве
Обновлено в 06:38
Футбол
Денис Черышев подписал контракт с «Валенсией»
Полузащитник сборной России Денис Черышев подписал контракт с испанской "Валенсией".
Обновлено в 08:39
Общество
Военнослужащий получил рекордную жилищную субсидию
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала в дом Брэдли Купера
Слухи о романе экстравагантной Леди Гаги и Брэдли Купера появились после выхода на большой экран фильма «Звезда родилась», в котором певица и актер сыграли главные роли.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар
В Москве, в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар.
Обновлено в 07:49
Авто
Toyota разрабатывает новый кроссовер
Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено 10 июля в 23:30
Шоу-бизнес
Фото Тарасова в инвалидной коляске возмутило фанатов
Экс-игрок московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов оказался в инвалидной коляске.
Обновлено в 08:53
Политика
Глава Минздрава Украины ответила на слова Зеленского о люстрации
Глава Минздрава Украины Ульяна Супрун ответила на критику своей работы со стороны президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:23
Музыка
Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:43