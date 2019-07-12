Происшествия
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхожденияРИА Новости вчера в 23:44
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph. По данным издания, тело 17-летней девушки нашли 18 июня в ее доме в лондонском районе Кенсингтон.
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