Происшествия

В Лондоне скончалась скрипачка русского происхожденияRT на русском вчера в 23:59

В Лондоне скончалась 17-летняя скрипачка русского происхождения, передаёт The Telegraph со ссылкой на отца девушки Игоря Цуканова. Отмечается, что тело несовершеннолетней обнаружили 18 июня в её доме в районе Кенсингтон.
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Юную скрипачку из России нашли мертвой в Лондоне

URA.Ru00:47

Telegraph: в Лондоне умерла 17-летняя скрипачка Катя Цуканова, имеющая русские корни

ТАСС00:31

В Лондоне найдена мертвой юная скрипачка из России

Известия00:16

17-летняя скрипачка с русскими корнями скончалась в Лондоне

Вести.Ru00:28

Юную скрипачку из России нашли мёртвой в столице Великобритании

Московский Комсомолец00:12

В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения

RT на русскомвчера в 23:59

В Лондоне нашли мертвой юную скрипачку из России

РИА Новостивчера в 23:44
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:35, Вашингтон
Космос

«Хаббл» открывает таинственный диск вокруг черной дыры

Обновлено вчера в 21:24
Шоу-бизнес

Шатунову предстоит перенести еще одну операцию

Отек постепенно спадает, в ближайшее время певца ждет еще одна операция, связанная со стоматологической проблемой, поскольку воспалился один из зубных каналов.
Обновлено вчера в 10:16
Экономика

Названы российские вузы с самыми высокими зарплатами выпускников

Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг российских высших учебных заведений, выпускники которых могут рассчитывать на зарплату в 100 тыс. рублей и более в месяц, сообщает 12 июля РИА Новости.
Обновлено в 00:41
Авто

Hummer расстреляли из танка, но он этого почти не заметил

Блогеры с YouTube-канала FullMag нашли списанный Hummer H1 и решили устроить ему финальную проверку на прочность, выстрелив в упор из танка.
Обновлено вчера в 12:14
Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

Православные христиане в пятницу, 11 июля, отмечают день апостолов Петра и Павла, которые являются одними из самых известных проповедников учения Иисуса Христа.
Обновлено в 00:58
Происшествия

В Швеции суд впервые наказал мужчину по закону о согласии на секс

Верховный суд Швеции впервые вынес обвинение по закону о согласии на вступление в сексуальные отношения, который был принят в стране в 2018 году.
Обновлено вчера в 11:03
Политика

Правительство Севастополя отправится в отставку вслед за губернатором

Новый губернатор Севастополя Михаил Развожаев будет формировать свою команду, поэтому правительство региона будет отправлено в отставку.
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия

Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров.
Обновлено вчера в 19:01
Кино

Принцип матрешки: Люк Бессон снял кино о русской шпионке

Обновлено 10 июля в 17:01
Политика

Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:01
Политика

Конгрессмены США одобрили поправку о санкциях против госдолга России

Инициатива ввести запрет для американских инвесторов на покупку суверенного долга России содержалась и в майском проекте санкций против России за вмешательство в американские выборы, который представлял комитет по финансовым услугам палаты представителей.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие

Один боевик ВСУ погиб, 9 получили ранения в боях с ополченцами Донбасса

Обновлено вчера в 02:15
Наука

Найдено средство против старения и рака

Обновлено вчера в 17:27
Космос

Пуск ракеты «Протон-М» перенесли на сутки

Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим телескопом "Спектр-РГ" перенесен на 13 июля, сообщается на сайте Роскосмоса.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Состояние избитой в Ингушетии 7-летней девочки стабилизировалось

4 июля ребенка в тяжёлом состоянии доставили в больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов.
Обновлено 10 июля в 06:23
Экономика

Грузия оценила ущерб от возможных санкций России

В случае введения Россией полноценных санкций ущерб Грузии мог бы составить четыре миллиарда лари (около 88 миллиардов рублей).
Обновлено вчера в 09:20
Музыка

Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым

Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:43
Политика

Косачев обсудит с депутатами из Грузии отношения между странами

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудят текущее состояние и перспективы отношений Москвы и Тбилиси.
Обновлено в 01:24
Здоровье

Названы самые распространённые виды рака в России в 2018 году

В Минздраве России рассказали RT, какие виды рака чаще всего диагностировались в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

Два нарушителя попытались проникнуть на ядерный объект в США

Два человека перепрыгнули через забор на территории исследовательского центра с ядерным реактором «Валлеситос» компании GE Hitachi в американском Сан-Франциско (штат Калифорния), сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 20:15
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Авто

Счетная палата раскритиковала налог на роскошь в России

Счетная палата России, обнаружив несколько марок дорогих автомобилей, которые не вошли в список для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами, предложила усовершенствовать действующий механизм взимания налога на роскошь.
Обновлено вчера в 02:34
Происшествия

У заболевших в интернате в Хабаровском крае обнаружили сальмонеллу

Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес

Алла Пугачева поразила фанатов тем, что выглядит моложе Галкина

"Кровавая Мэри": Дарья Мороз удивила фанатов дерзким образом Ранее 5-tv.ru сообщал, что косметолог раскрыла секрет "вечной молодости" Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 16:32
Шоу-бизнес

Алибасов представил доказательства отравления «Кротом»

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов представил доказательства отравления «Кротом». Об этом он написал в Instagram-аккаунте.
Обновлено вчера в 21:52
Общество

Россияне стали чаще воздерживаться от уплаты штрафов ГИБДД

Отмечается, что количество неоплаченных россиянами штрафов достигло 22,4 млн.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия

МВД обнаружило преступное сообщество среди победителей тендеров РЖД

Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о создании организованного преступного сообщества (ОПС; ст. 210 УК), совершившего несколько эпизодов хищений у РЖД на сумму свыше 1,2 млрд руб.
Обновлено в 01:00
Наука

Видео смертельной битвы двух огромных акул шокировало Сеть

Ученым удалось заснять на видео сражение двух больших белых акул. Ролик с битвой двух хищников поразил пользователей Сети.
Обновлено в 00:23
Политика

Обыски прошли в офисе Зеленского

В офисе президента Украины Владимира Зеленского прошли обыски.
Обновлено вчера в 19:01
Экономика

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами

Госдума включила в календарь на 23 июля рассмотрение во втором чтении законопроекта, вносящегося поправки в закон «О национальной платежной системе».
Обновлено вчера в 18:31
Главное