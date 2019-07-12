Происшествия
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхожденияРИА Новости вчера в 23:44
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph. По данным издания, тело 17-летней девушки нашли 18 июня в ее доме в лондонском районе Кенсингтон.
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Происшествия
Первого замначальника СКЖД заподозрили в получении взятки
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Происшествия
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ЦБ отозвал лицензию у Национального банка взаимного кредита
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Обновлено в 03:49
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«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
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Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий
Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.
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Удар молнии убил женщину в Челябинской области
Установлено, что женщина отдыхала на пляже. В это время началась гроза, в ходе которой в туристку ударила молния.
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Слова Меркель во время приступа прочли по губам
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В Ватикане вскрыли две могилы из-за пропавшей 36 лет назад девушки
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Алжирские футбольные болельщики устроили погром в центре Парижа
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Хаджи перейдет в «Генк» вместо «Спартака»
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