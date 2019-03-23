Политика
В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситуRT на русском 11:28
В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News. Как отмечается, участники мероприятия призвали власти «прислушаться к народу».
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с чего всё началось
«Би-би-си» сообщает, что во время акции не было независимого подсчета участников, но корреспондент Ричард Листер отметил, что на ней присутствовали точно сотни тысяч человек.Новая газета15:47
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Армия и оружие
Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео
Надпись "Черноморский флот" свидетельствует о приписке этого самолета к базе ВМФ России в Краснодарском крае.
Обновлено в 05:40
Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон поссорилась с лучшей подругой
По сообщениям Mirror, герцогиня Кембриджская поссорилась со своей лучшей подругой Роуз Ханбери и попросила принца Уильяма прекратить общение с ней.
Обновлено в 07:44
Культура
Почему россияне верят в исторические мифы и не хотят знать правду
Соколов: Историки много чего знают наверняка.
Обновлено в 17:01
Игры
STALKER The Arrival — секретный проект BitComposer Interactive
Компания BitComposer Interactive без особой помпы зарегистрировала товарный знак STALKER The Arrival (именно так, без точек), под которым идёт разработка игры, представлял прямой адаптацией «Пикника на обочине» братьев Стругацких.
Обновлено в 14:07
Общество
Мощный снегопад предрекли синоптики москвичам
Обновлено в 20:41
Происшествия
Посетители в панике покинули парижский Диснейленд
Обновлено в 18:14
Игры
Компьютер остается приоритетной игровой платформой
В опросе UBM приняло участие 4 тыс. разработчиков, и как оказалось, за год наибольший интерес вырос к платформе Nintendo Switch.
Обновлено в 09:38
Политика
Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 08:33
Политика
В Сети высмеяли высказывание посла Украины в Эстонии о Крыме
Пользователи социальных сетей высмеяли пост посла Украины в Эстонии о Крыме.
Обновлено в 17:30
Общество
Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.
Обновлено в 05:19
Происшествия
В Мали при атаке убиты 110 человек
Обновлено в 13:28
Здоровье
ВОЗ сообщила о снижении смертности от туберкулеза в мире
Смертность от туберкулеза сократилась в мире более чем на 40% с 2000 года благодаря совместным усилиям, направленным на борьбу с этим заболеванием, за это время удалось спасти 54 миллиона жизней, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.
Обновлено в 17:16
Шоу-бизнес
Кормухина рассказала о разговоре с Долиной на похоронах Началовой
Заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина рассказала о своем разговоре с родителями умершей Юлии Началовой и с певицей Ларисой Долиной.
Обновлено в 10:26
Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину
Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес
Молодая мама Виктории Лопыревой произвела фурор в Сети
Каждое новое фото модели бурно обсуждается в Сети.
Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес
Марат Башаров живет вместе с бывшей женой
Обновлено в 16:00
Политика
Штаб Порошенко прокомментировал информацию об уголовных делах в США
В штабе кандидата в президенты Украины и действующего главы государства Петра Порошенко опровергли утверждения СМИ об уголовных делах против его сторонников в США.
Обновлено в 14:22
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, запечатлели на кадрах ситуацию на борту.
Обновлено в 17:47
Происшествия
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL
Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес
Катя Лель рассказала, что подарила Юлии Началовой дочь перед смертью
Смерть подруги для знаменитости стала настоящим ударом. Недавно Катя Лель поделилась достаточно личной для покойной Началовой информацией.
Обновлено в 11:26
Наука
Самки живут дольше, когда им помогают растить потомство
Обновлено 21 марта в 09:01
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Соревнования проходили после Олимпийских игр в Пхенчхане, на которых Загитова завоевала золотую медаль.
Обновлено вчера в 08:25
Происшествия
Взрыв на химзаводе в Китае повредил почти 3 тысячи домов
В результате взрыва на химическом заводе в Китае оказались повреждены около трех тысяч зданий.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
СМИ сообщили об отравлении боевиками газом 21 человека в Сирии
В сирийской провинции Хама 21 человек был госпитализирован с симптомами удушья из-за отравления токсичным газом.
Обновлено в 18:03
Футбол
Марлос не сыграет с Люксембургом
Полузащитник сборной Украины Марлос не сможет помочь команде в предстоящей игре отборочного турнира Евро-2020 с Люксембургом.
Обновлено в 15:54
Политика
Times: кабинет Мэй намерен добиться ее отставки
Члены кабинета главы британского правительства Терезы Мэй намерены добиться ее отставки и назначения временного премьер-министра, кандидатура которого сейчас обсуждается.
Обновлено в 18:28
Шоу-бизнес
64-летний Брюс Уиллис снова женился и пригласил на свадьбу Деми Мур
Прилетела даже его бывшая жена Деми Мур - после развода они сохранили хорошие отношения, так что 56-летняя Деми была гостьей и на первой свадьбе Уиллиса десять лет назад.
Обновлено в 20:20