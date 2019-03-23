В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситуRT на русском 11:28

с чего всё началось

В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News. Как отмечается, участники мероприятия призвали власти «прислушаться к народу».

В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу

Армия и оружие Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео Надпись "Черноморский флот" свидетельствует о приписке этого самолета к базе ВМФ России в Краснодарском крае.

Политика Расследование спецпрокурора Мюллера завершено Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон поссорилась с лучшей подругой По сообщениям Mirror, герцогиня Кембриджская поссорилась со своей лучшей подругой Роуз Ханбери и попросила принца Уильяма прекратить общение с ней.

Игры STALKER The Arrival — секретный проект BitComposer Interactive Компания BitComposer Interactive без особой помпы зарегистрировала товарный знак STALKER The Arrival (именно так, без точек), под которым идёт разработка игры, представлял прямой адаптацией «Пикника на обочине» братьев Стругацких.

Игры Компьютер остается приоритетной игровой платформой В опросе UBM приняло участие 4 тыс. разработчиков, и как оказалось, за год наибольший интерес вырос к платформе Nintendo Switch.

Политика Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".

Политика В Сети высмеяли высказывание посла Украины в Эстонии о Крыме Пользователи социальных сетей высмеяли пост посла Украины в Эстонии о Крыме.

Общество Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.

Здоровье ВОЗ сообщила о снижении смертности от туберкулеза в мире Смертность от туберкулеза сократилась в мире более чем на 40% с 2000 года благодаря совместным усилиям, направленным на борьбу с этим заболеванием, за это время удалось спасти 54 миллиона жизней, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Шоу-бизнес Кормухина рассказала о разговоре с Долиной на похоронах Началовой Заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина рассказала о своем разговоре с родителями умершей Юлии Началовой и с певицей Ларисой Долиной.

Политика Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.

Политика Штаб Порошенко прокомментировал информацию об уголовных делах в США В штабе кандидата в президенты Украины и действующего главы государства Петра Порошенко опровергли утверждения СМИ об уголовных делах против его сторонников в США.

Происшествия Появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, запечатлели на кадрах ситуацию на борту.

Происшествия В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Шоу-бизнес Катя Лель рассказала, что подарила Юлии Началовой дочь перед смертью Смерть подруги для знаменитости стала настоящим ударом. Недавно Катя Лель поделилась достаточно личной для покойной Началовой информацией.

Спорт Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию Соревнования проходили после Олимпийских игр в Пхенчхане, на которых Загитова завоевала золотую медаль.

Происшествия Взрыв на химзаводе в Китае повредил почти 3 тысячи домов В результате взрыва на химическом заводе в Китае оказались повреждены около трех тысяч зданий.

Армия и оружие СМИ сообщили об отравлении боевиками газом 21 человека в Сирии В сирийской провинции Хама 21 человек был госпитализирован с симптомами удушья из-за отравления токсичным газом.

Футбол Марлос не сыграет с Люксембургом Полузащитник сборной Украины Марлос не сможет помочь команде в предстоящей игре отборочного турнира Евро-2020 с Люксембургом.

Политика Times: кабинет Мэй намерен добиться ее отставки Члены кабинета главы британского правительства Терезы Мэй намерены добиться ее отставки и назначения временного премьер-министра, кандидатура которого сейчас обсуждается.