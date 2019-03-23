Политика
В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситуRT на русском 11:28
В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News. Как отмечается, участники мероприятия призвали власти «прислушаться к народу».
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:41, Ашберн
Культура
Барбара Стрейзанд нашла оправдание педофилии Майкла Джексона
Обновлено в 16:18
Кино
В сеть слили первую серию последнего сезона «Игры престолов»
В сети за три недели до официальной премьеры появилась первая серия заключительного сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 15:30
Спорт
Тутберидзе: Загитова хотела сняться с чемпионата мира
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что победитель чемпионата мира в Сайтаме Алина Загитова могла сняться с соревнований за несколько дней до старта.
Обновлено в 15:04
Армия и оружие
По прозвищу «Джо»: В США вспомнили об испытаниях советской супербомбы
Эксперты США в очередной раз возвращаются к теме испытания Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы.
Обновлено в 09:30
Энергетика
Экспорт нефти из России упал на 10%
В январе текущего года общий объем экспорта составил 20,8 млн тонн, сообщает Росстат со ссылкой на Федеральную таможенную службу.
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сообщила о начале Евросоюзом, Британией и США антикоррупционного расследования в отношении украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено в 14:31
Теннис
Даниил Медведев успешно начал выступление на турнире Miami Open
Российский теннисист Даниил Медведев преодолел барьер второго круга "Мастерса" в Майами, обыграв француза Адриана Маннарино, - 6/2, 6/1.
Обновлено в 14:22
Происшествия
Круизный лайнер застрял у берегов Норвегии
У берегов Норвегии потерял ход круизный лайнер Viking Sky, на борту которого находятся 1,3 тысячи пассажиров.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес
Лене Лениной стали угрожать после улыбки в передаче о Началовой
Писательницу Лену Ленину обругали за улыбку на фото с передачи о смерти Юлии Началовой, где она улыбается вместе с телеведущим Андреем Малаховым, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 16:20
Политика
Порошенко раскритиковал Бойко за визит в Москву
Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Юрия Бойко, своего оппонента на грядущих выборах, за поездку в Москву.
Обновлено в 16:07
Происшествия
Специалисты не нашли опасных предметов в ТРЦ «РИО» в Москве
Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили угрозы взрыва в торгово-развлекательном центре «РИО» на северо-востоке Москвы после поступления анонимного сообщения о минировании здания.
Обновлено в 15:46
Политика
Протестующие в Белграде требуют отставки президента и премьера
Протестующие в Белграде требуют отставки президента Александара Вучича и премьера Аны Брнабич.
Обновлено в 13:53
Космос
Ученые: Земля и Луна могли быть одним объектом под названием Синестия
Ученые предположили, что именно из Синестии образовалась Луна и Земля, когда объект столкнулся с очень большой и быстрой планетой.
Обновлено в 04:05
Происшествия
ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии
Общая сумма ущерба насчитывает 22 тысячи рублей, соощает Znak.com 21 марта утром к пенсионеру с обыском пришло от 8 до 10 человек.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
НАТО может построить в Польше объект для хранения военной техники США
НАТО намеревается построить в польском городе Повидзе объект, где будут хранить американскую военную технику.
Обновлено в 01:48
Политика
Медведев ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» в прямом эфире
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте" в ходе прямого эфира 29 марта, сообщает пресс-служба правительства России.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Катя Лель рассказала, что подарила Юлии Началовой дочь перед смертью
Известная певица Катя Лель до сих пор не может прийти в себя от новости о смерти Юлии Началовой с которой у нее были достаточно близкие отношения.
Обновлено в 11:26
Спорт
Тереза Йохауг: «Не хотела, чтобы Непряева упала»
Норвежская лыжница Тереза Йохауг объяснила, почему во время масс-старта на этапе Кубка мира упала россиянка Наталья Непряева.
Обновлено в 15:34
Политика
В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.
Обновлено в 08:11
Гаджеты
Главный дизайнер Apple объяснил популярность наушников AirPods
Главный дизайнер американской компании Apple Джонни Айв рассказал, чем обусловлена невероятная популярность AirPods.
Обновлено в 13:49
Авто
Каждый третий автомобиль BMW продается в кредит от BMW Банка
«Каждый третий автомобиль BMW приобретается в кредит или лизинг от BMW Банка – вот наш ориентир на этот год», – заявила Анна Морозова.
Обновлено в 06:00
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Общество
Синоптики предупредили об идущем на Москву снегопаде
Обновлено в 15:00
Политика
США ввели санкции против Венесуэлы
Вашингтон ввел против Венесуэлы новый пакет санкций.
Обновлено вчера в 16:42
Культура
Сергей Шнуров в Госдуме предложил «разогнать Минкульт»
Российский рок-музыкант, актер, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на слушаниях в Государственной думе Российской Федерации предложил "разогнать" Министерство культуры.
Обновлено вчера в 06:32
Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину
Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено в 10:53