В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситуRT на русском 11:28

В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News. Как отмечается, участники мероприятия призвали власти «прислушаться к народу».

В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу

Культура Макаревич нарисовал свинью на заседании совета Госдумы По данным Telegram-канала LifeShot, Андрей Макаревич нарисовал небольшую картину во время заседания Совета Государственной Думы по вопросам культуры.

Политика Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сообщила о начале Евросоюзом, Британией и США антикоррупционного расследования в отношении украинского лидера Петра Порошенко.

Наука Созданы алгоритмы, использующие перепрограммируемую ДНК Ученые из Университета Мейнут (Ирландия) и Калифорнийского технологического института на примере продемонстрировали, что возможна концепция перепрограммируемого компьютера на базе ДНК.

Армия и оружие В провинции Хама боевики применили газ, отравлен 21 человек В сирийской провинции Хама боевики при обстреле применили газ. В больницу города Скальбии поступил 21 человек с симптомами отравления.

Происшествия Водителю — убийце 16 подростков в Канаде дали 8 лет тюрьмы В Канаде водитель большегруза Джаскират Сингх Сидху, который протаранил автобус с юниорской хоккейной командой «Гумбольт Бронкос», приговорён к восьми годам тюрьмы за убийство по неосторожности.

Авто Новый купе-кроссовер Haval F7x за 1 миллион рублей добрался до дилеров Китайский автогигант Great Wall начнет продажи нового купе-кроссовера Haval F7X только в апреле, однако первые товарные машины уже приехали к дилерам.

Космос В РАН предупредили о мощной магнитной буре 24 марта Ученые предупредили, что магнитная буря может начаться на Земле с вероятностью 40%. Изменения могут начаться уже в субботу, 23 марта.

Происшествия Лайнер Viking Sky терпит бедствие у берегов Норвегии, идет эвакуация У берегов Норвегии эвакуируют 1300 человек с потерявшего ход круизного лайнера. Инцидент произошел у западного побережья страны.

Авто Porsche вывела на тесты серийный электромобиль Porsche Taycan По предварительным данным, презентация серийной версии модели состоится в начале осени.

Здоровье Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Политика В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Политика Медведев дал поручение подготовить концепцию нового КоАП Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил подготовить до 1 июня 2019 года концепцию нового кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП).

Спорт Тереза Йохауг: «Не хотела, чтобы Непряева упала» Норвежская лыжница Тереза Йохауг объяснила, почему во время масс-старта на этапе Кубка мира упала россиянка Наталья Непряева.

Политика В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.

Политика Дамаск ответил Трампу на твит о признании Голанских высот израильскими Заявления президента США Дональда Трампа о возможности признания Голанских высот территорией Израиля являются безответственными, передает сирийское государственное информагентство SANA слова представителя МИДа страны.

Спорт Чемпионкой мира по фигурному катанию стала Алина Загитова Алина Загитова стала чемпионкой по фигурному катанию 2019 года.

Происшествия В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.

Общество Испанский бегун по горам покорил сеть прогулкой под облаками В сети набирает популярность головокружительное видео прогулки трейлраннера Килиана Джорнета, снятое на вершинах норвежских гор у города Ондалснес.

Происшествия В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Спорт Трусова выиграла Спартакиаду, на 16 баллов превзойдя мировой рекорд Фигуристка Александра Трусова выиграла состязания одиночниц IX зимней Спартакиады учащихся России.

Политика Правозащитники подали в суд на Минюст США из-за дела Мюллера Правозащитная общественная организация США «Информационный центр по неприкосновенности частных электронных коммуникаций» (EPIC) подала в суд на Минюст с требованием опубликовать результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России».

Политика Бойко не признал свой визит в Москву нарушением украинских законов Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что его визит в Москву и встреча с премьер-министром России Дмитрием Медведевым не нарушили украинских законов.