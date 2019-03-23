Политика
В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситуRT на русском 11:28
В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News. Как отмечается, участники мероприятия призвали власти «прислушаться к народу».
Читать в источнике
Оценить19
с чего всё началось
«Би-би-си» сообщает, что во время акции не было независимого подсчета участников, но корреспондент Ричард Листер отметил, что на ней присутствовали точно сотни тысяч человек.Новая газета15:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 19:51, Ашберн
Происшествия
В результате взрыва в Афганистане погибли три человека
Обновлено в 03:46
Спорт
Алина Загитова могла сняться с чемпионата мира в Японии
Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова могла сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме меньше чем за неделю до старта соревнований.
Обновлено в 14:34
Происшествия
Лайнер Viking Sky терпит бедствие у берегов Норвегии, идет эвакуация
У берегов Норвегии эвакуируют 1300 человек с потерявшего ход круизного лайнера. Инцидент произошел у западного побережья страны.
Обновлено в 15:18
Политика
В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.
Обновлено в 08:11
Общество
Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК
Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу Comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Экономика
Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД
Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Трехлетняя дочь Климовой полюбила «парня молодого»
Актриса выложила в Instagram видео с участием своей трехлетней дочери.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
Отец Юлии Началовой Виктор убежден, что в смерти певицы виновата только она сама.
Обновлено в 13:17
Футбол
Азар согласился перейти в «Реал» после разговора с Зиданом
Состоялся разговор главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана и полузащитника лондонского "Челси" Эдена Азара, сообщает The Sun.
Обновлено в 11:09
Общество
Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта
Обновлено в 17:49
Политика
Бойко не признал свой визит в Москву нарушением украинских законов
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что его визит в Москву и встреча с премьер-министром России Дмитрием Медведевым не нарушили украинских законов.
Обновлено в 12:54
Армия и оружие
В провинции Хама боевики применили газ, отравлен 21 человек
В сирийской провинции Хама боевики при обстреле применили газ. В больницу города Скальбии поступил 21 человек с симптомами отравления.
Обновлено в 17:08
Футбол
Испания победила Норвегию в квалификации Евро-2020
Сборная Испании победила команду Норвегии в первом матче квалификационного раунда чемпионата Европы - 2020, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:00
Спорт
Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Холменколлене
В норвежском Холменколлене завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 13:33
Финансы
Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю
Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено в 03:56
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Теннис
Рублев обыграл самого рейтингового соперника за 1,5 года
Обновлено в 17:59
Политика
Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Новейшая авиаракета РФ «изделие 305» будет испытана в Сирии
Ряд отечественных СМИ сообщил, что сейчас на территории Сирии проводятся испытания новой управляемой ракеты, которая носит название «изделие 305».
Обновлено в 05:02
Футбол
Фанат «Спартака» вступил в конфликт с Бариновым на борту самолета
Как сообщает Чемпионат, в самолете произошел конфликт с участием полузащитника сборной России Дмитрием Бариновым и болельщиком Спартака.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
Ксения Бородина встретилась со своими одноклассниками
Как оказалось, телеведущая со своим классом не последовали примеру многих выпускников, которые посещают в этот торжественный день красную площадь и поклонную гору.
Обновлено в 14:37
Наука
Самки живут дольше, когда им помогают растить потомство
Обновлено 21 марта в 09:01
Наука
От медуз до водорослей: в Китае нашли удивительные окаменелости
Найденный недавно участок содержит богатое изобилие странных форм жизни - от медуз и гребенчатых медуз до членистоногих и водорослей.
Обновлено вчера в 09:15
Армия и оружие
National Interest сравнил Су-57 и F-35
Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено в 10:15
Спорт
Тереза Йохауг: «Не хотела, чтобы Непряева упала»
Норвежская лыжница Тереза Йохауг объяснила, почему во время масс-старта на этапе Кубка мира упала россиянка Наталья Непряева.
Обновлено в 15:34
Наука
Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма
Исследователи полагают, что в человеческом мозге этот механизм работает иначе и лечение алкоголизма выжиганием может сделать человека инвалидом Ранее американские исследователи испытали первое лекарство от алкогольной зависимости.
Обновлено вчера в 11:46
Культура
Барбара Стрейзанд нашла оправдание педофилии Майкла Джексона
Обновлено в 16:18
Происшествия
На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге
Порядка 38 человек оказались заблокированными на канатной дороге в кузбасском Шерегеше из-за поломки подъемника на трассе «Комсомолка».
Обновлено в 11:01