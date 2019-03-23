В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситуRT на русском 11:28

с чего всё началось

В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News. Как отмечается, участники мероприятия призвали власти «прислушаться к народу».

В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу

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