Политика

В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситуRT на русском 11:28

В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News. Как отмечается, участники мероприятия призвали власти «прислушаться к народу».
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Сотни тысяч человек вышли на демонстрацию в Лондоне

News.ru12:49

Сотни тысяч человек вышли на улицы Лондона в поддержку второго референдума о Brexit

Говорит Москва11:30

В Лондоне прошел марш с требованием провести второй референдум по Brexit

РИА Новости11:05

В Лондоне сотни тысяч людей вышли на марш с требованием провести второй референдум по брекситу

RT на русском12:32

Тысячи британцев вышли на улицы с требованием нового референдума Brexit

РЕН ТВ09:13

Сотни тысяч британцев вышли сегодня на улицы Лондона с требованием провести новый референдум о «брекзите»

Эхо Москвы15:00

Sky: в Лондоне проходит массовый митинг с требованием провести второй референдум по Brexit

ТАСС11:44
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Политика

В Киеве завершился митинг националистов

Обновлено в 10:02
Общество

Почти четверть россиян курят ежедневно

По данным Росстата, на которые ссылается РБК, 22,5% россиян курят каждый день.
Обновлено в 06:06
Спорт

IBU признал Павлову лучшим новичком сезона

Международный союз биатлонистов (IBU) признал Евгению Павлову лучшим новичком среди женщин по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 10:15
Происшествия

ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии

Общая сумма ущерба насчитывает 22 тысячи рублей, соощает Znak.com 21 марта утром к пенсионеру с обыском пришло от 8 до 10 человек.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие

Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео

Надпись "Черноморский флот" свидетельствует о приписке этого самолета к базе ВМФ России в Краснодарском крае.
Обновлено в 05:40
Авто

В РФ появился обновленный кроссовер Mazda CX-9

Компания Mazda привезла в Россию обновленную версию флагманского кроссовера CX-9.
Обновлено в 10:32
Политика

Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко

Антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры Европейского союза (ЕС).
Обновлено в 10:56
Космос

Астронавты NASA вышли в космос и установили новые аккумуляторы на МКС

Американские астронавты вышли в открытый космос, чтобы установить на поверхности Международной космической станции новые аккумуляторы.
Обновлено вчера в 14:57
Политика

WP: позиция Болтона повлияла на переговоры России и США по Сирии

Переговоры России и США о возобновлении соглашения о прекращении огня «в значительной степени потерпели крах» в связи с позицией помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона по выводу войск США.
Обновлено в 14:40
Происшествия

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL

Обновлено в 12:57
Политика

МВД оценило число участников митинга КПРФ в Москве

Обновлено в 11:42
Общество

Медведев подписал указ о кругосветной экспедиции к Антарктиде

Обновлено в 08:41
Теннис

Хачанов проиграл Томпсону во втором круге турнира в Майами

Встреча продолжалась один час 11 минут, за это время австралиец (77-я ракетка мира) шесть раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырех, а у Хачанова (12) четыре эйса и три двойные ошибки.
Обновлено в 14:07
Космос

Высоту орбиты МКС поднимут на 1,2 километра

Высота орбиты Международной космической станции прибавит 1,2 километра.
Обновлено вчера в 17:23
Общество

Акция «Ночь театров» открылась в Москве

В акции "Ночь театров", которая пройдет в Москве в ночь на 24 марта 2019 года в рамках IV Московского культурного форума, примут участие более 70 московских театров, в том числе Театр Олега Табакова, театр "Геликон-опера", Театрально-культурный центр имени Всеволода Мейерхольда.
Обновлено в 15:04
Футбол

Фанаты «Зенита» вывесили нецензурный баннер с критикой канала Z+

Болельщики футбольного клуба «Зенит» во время игры между сине-бело-голубыми и «Аустрией» принесли на «Газпром Арену» и растянули баннер, на котором была написана критика в адрес клубного канала Z+ и его руководства.
Обновлено в 13:57
Спорт

РФ потеряла максимальную квоту в мужском одиночном катании на ЧМ-2020

Сборная России по итогам ЧМ в японской Сайтаме потеряла право выставлять в следующем сезоне максимальную квоту в мужском одиночном катании.
Обновлено в 08:43
Спорт

Кузьмина стала первой в биатлонной гонке преследования в Холменколлене

Биатлонистка Анастасия Кузьмина одержала победу в гонке преследования в рамках заключительного этапа Кубка мира, который проходит в норвежском Холменколлене.
Обновлено в 10:59
Происшествия

В бизнес-центре в Москве произошла драка со стрельбой

Полиция задержала несколько человек, устроивших драку со стрельбой в бизнес-центре в Москве, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:49
Происшествия

В квартире в центре Москвы нашли арсенал оружия

В квартире в центре Москвы сотрудники полиции и ФСБ нашли и изъяли арсенал огнестрельного оружия.
Обновлено в 05:28
Политика

Протестующие в Белграде требуют отставки президента и премьера

Обновлено в 13:53
Происшествия

В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек

В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .
Обновлено в 08:50
Спорт

Протест на дисквалификацию Белоруковой отклонён

Протест российской стороны на дисквалификацию Белоруковой отклонили.
Обновлено в 08:24
Политика

Порошенко заявил о направленном против Киева визите Бойко в Москву

Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Голый пассажир в «Домодедово» пытался проникнуть на борт самолета

Обновлено в 05:34
Футбол

Вратарь «Зенита» Городовой: свист болельщиков? Они имеют на это право

Голкипер «Зенита» Алексей Городовой дал комментарий после поражения со счётом 0:3 в товарищеском матче с «Аустрией» из Вены.
Обновлено в 13:41
Общество

В середине следующей недели на Москву обрушится мощный снегопад

Обновлено в 14:35
Наука

Тираннозавр Скотти стал самым крупным представителем вида

Канадские учёные сообщили, что найденный в 1991 году скелет тираннозавра рекса оказался самым крупным в мире.
Обновлено в 13:49
Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

Обновлено в 13:17
Армия и оружие

Трамп заявил о полном освобождении территорий Сирии и Ирака от ИГ

Соединенные Штаты вместе с партнерами по международной антитеррористической коалиции освободили все территории Сирии и Ирака, которые когда-то контролировала экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено в 14:09
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Выход Великобритании из Европейского союза
Процесс, основанный на результате референдума 23 июня 2016 года, когда 51,9% проголосовавших поддержали выход. Выход из ЕС - главная политическая цель консервативной оппозиции и некоторых отдельных лиц в Великобритании.
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