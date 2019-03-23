Политика
В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситуRT на русском 11:28
В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News. Как отмечается, участники мероприятия призвали власти «прислушаться к народу».
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Хоккей
«Нефтяник» и «Сарыарка» второй матч подряд сыграют третий овертайм
Сегодня «Нефтяник» на выезде играет с «Сарыаркой» в 1/4 финала Кубка Петрова. Это шестой матч серии, в которой альметьевцы ведут 3-2.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес
Азе Лихитченко сделали «Идеальный ремонт» в ее «мистической» квартире
Сотрудники популярной программы «Идеальный ремонт» наведались в гости к известной телеведущей Азе Лихитченко.
Обновлено в 05:20
Футбол
Кузяев повредил мениск в матче с Бельгией
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после товарищеского матча против "Аустрии" (0:3) заявил, что хавбек сине-бело-голубых Далер Кузяев повредил мениск.
Обновлено в 13:17
Спорт
Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене
Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).
Обновлено в 13:02
Политика
Послы стран G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине
Послы стран "Большой семерки" написали письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой не допустить срыва предстоящих выборов президента, сообщает тнеБабель.
Обновлено в 07:31
Происшествия
На питерской ТЭЦ лебеди попали в мазут
Лебеди пытались очиститься самостоятельно, поэтому мазут попал не только на оперение, но и в пищеварительный тракт.
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес
«Зачем я всю жизнь пела?» Алла Пугачева задумалась о смене профессии
В ответ Примадонна решает ему подыграть и спрашивает, зачем же ей было всю жизнь петь, раз она такой великолепный массажист.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
7-летняя дочь Виктории Бони делает успехи в художественной гимнастике
Виктория Боня рассказала подписчикам, что ее семилетняя дочь Анджелина занимается художественной гимнастикой.
Обновлено в 10:08
Наука
Тираннозавр Скотти оказался самым большим представителем своего вида
Согласно исследованию, Скотти весил 8,87 тонны и достигал около 13 метров в длину, что делает его крупнейшим из известных на сегодня тираннозавров.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Президентский дворец загорелся в столице Судана
Обновлено в 10:35
Происшествия
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL
Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 12:57
Авто
Назван ТОП-5 самых интересных концепт-каров начала 2019 года
В первые месяцы 2019 года общественности были представлены абсолютно новые, интересные и невероятно красивые машины будущего.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес
Дробыш назвал коллег по шоу-бизнесу алчными и наглыми
Обновлено в 09:09
Авто
Новый купе-кроссовер Haval F7x за 1 миллион рублей добрался до дилеров
Китайский автогигант Great Wall начнет продажи нового купе-кроссовера Haval F7X только в апреле, однако первые товарные машины уже приехали к дилерам.
Обновлено в 00:36
Происшествия
У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера
Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.
Обновлено в 11:10
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Общество
«Газпром нефть» профинансирует украшение мозаикой храма в Сербии
Российская компания «Газпром нефть» подписала соглашение с Сербской православной церковью о продолжении финансирования мозаики в крупнейшем в Сербии православном храме Святого Саввы в Белграде, передает «РИА Новости».
Обновлено в 11:57
Политика
Мюллер завершил расследование о связях Трампа с Россией
Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в американские выборы 2016 года и возможном сговоре Трампа с Кремлем завершилось.
Обновлено вчера в 19:24
Политика
Порошенко заявил о направленном против Киева визите Бойко в Москву
Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева.
Обновлено в 07:40
Спорт
Эксперт высказалась об инциденте с лыжницей Белоруковой
Двукратная чемпионка мира в лыжных гонках Ольга Завьялова прокомментировала поведение россиянки Юлии Белоруковой в четвертьфинале спринта на финальном этапе Кубка мира в Канаде, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:37
Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
Обновлено в 08:50
Футбол
«Зенит» уступил «Аустрии» в товарищеском матче
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» без игроков национальных сборных в составе уступили венской «Аустрии» в товарищеском поединке.
Обновлено в 13:29
Спорт
Российские мужчины-одиночники остались без медалей чемпионата мира
Единственным видом программы, в котором россияне остались без медали, стал турнир мужчин-одиночников.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
National Interest сравнил Су-57 и F-35
Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.
Обновлено в 09:27
Политика
В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине
"Ни одному президенту Украины — ни нынешнему, ни будущему — никогда не удастся вернуть Крым в состав украинского государства", - заявил он в комментарии телеканалу RT.
Обновлено в 09:00
Наука
Подростки, добровольно ищущие уединения, не проявили склонности к депрессии
На основе ответов авторы хотели отделить добровольное уединение от различного рода социального притеснения, из-за которого человек вынужден оставаться один.
Обновлено в 03:45
Экономика
Банки начали блокировать счета самозанятых из-за денежных переводов
По законодательству самозанятые не должны регистрироваться как ИП, а значит, не могут открывать расчетные счета в банках.
Обновлено вчера в 11:42
Футбол
Месси получил травму в сборной Аргентины
За сборную Аргентины Месси забил 65 мячей в 129 матчах. Против Марокко подопечные Лионеля Скалони сыграют в среду, 26 марта.
Обновлено в 06:15