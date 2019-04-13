Происшествия
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла УкраиныРИА Новости 12:55
Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне. Об этом сообщила пресс-служба украинского посольства.
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Происшествия
По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.
Обновлено в 12:49
Политика
Еще рано: Грушко ответил Порошенко
Ранее президент Украины Петр Порошенко высказал пожелание о встрече в нормандском формате после второго тура выборов, пишет ТАСС.
Обновлено в 12:50
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23
Гаджеты
Необычный концепт iPhone 2020 представлен на видео в Сети
Обновлено в 10:52
Хоккей
Женская сборная Канады впервые в истории не вышла в финал ЧМ
Женская сборная Канады завершила выступление на ЧМ-2019 на стадии 1/2 финала. В полуфинале турнира Канада проиграла команде Финляндии (2:4).
Обновлено в 11:50
Армия и оружие
С-400 захватили контроль над небом в мире
Немецкий журналист Гернот Крампер считает, что российские ЗРК С-400 являются мощнейшими в мире и представляют большую угрозу для НАТО.
Обновлено в 03:40
Происшествия
ФСБ сообщила о контртеррористической операции в Тюмени
В Тюмени введен режим контртеррористической операции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ России.
Обновлено вчера в 15:04
Наука
Способность поднимать тяжести может продлить жизнь
Обновлено вчера в 06:03
Политика
Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза в 2014-2015 годах не являлся в военкомат по повесткам, он годен к прохождению службы, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховой рады, который опубликовал в Facebook советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес
Вдова Децла прячет сына от родни рэпера
Продюсер Александр Толмацкий вне себя от гнева и горя: вдова Децла Юлия прячет от него единственного внука.
Обновлено в 09:30
Авто
Первая Lada Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти
По предварительной информации, первая «Веста» с вариатором, выехавшая на тесты, была собрана в 2018 году.
Обновлено в 01:13
Игры
В Mortal Kombat 11 будут микротранзакции
Обновлено в 12:56
Космос
Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
Основанная в 2011 году Stratolaunch Systems провела первый полет самого большого в мире самолета-носителя Stratolaunch, передает CNN со ссылкой на фотографа Джека Бауэра, опубликовавшего видео испытаний.
Обновлено в 14:22
Происшествия
Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы
Сотрудники полиции задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за стрельбу в центре Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:08
Общество
Самый богатый депутат Госдумы от Воронежской области увеличил доходы
Обновлено вчера в 12:16
Шоу-бизнес
Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей
Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.
Обновлено вчера в 19:40
Футбол
Робот Алёша сделал первый удар по мячу в матче ЦСКА — «Оренбург»
Первый удар в матче сделал робот по имени Алёша. ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 07:22
Общество
В центре Петербурга появился слон, который хотел стать мухой
«Иногда происходит и обратный процесс — люди пытаются выставить слона за муху», — написали они.
Обновлено в 13:31
Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова рассказала о диете Аллы Пугачевой
Проскурякова с восхищением высказалась о характере и силе воли Примадонны.
Обновлено в 13:05
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес
Молодая мама Саша Савельева поделилась новым трогательным фото
В конце марта журналистам стало известно, что 35-летняя Саша Савельева и 45-летний Кирилл Сафонов стали родителями.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Двухлетнего Ваню Волошина нашли мертвым в мелиоративном канале в двух километрах от дома
Тело малыша нашли в мелиоративном канале возле деревни Головчицы - более чем в двух километрах от дома.
Обновлено в 13:07
Общество
В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках
На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Происшествия
В центре Петербурга автобус насмерть сбил пешехода
В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства при которых автобус, следующий по маршруту номер 8, насмерть сбил прохожего.
Обновлено в 12:31
Армия и оружие
Корабли НАТО завершили военные учения в Черном море
Корабли постоянной морской группы НАТО завершили учения «Морской щит — 2019» в Черном море.
Обновлено в 06:02
Игры
Утечка: в сети появился новый постер Star Wars Jedi: Fallen Order
Магазин Amazon преждевременно начал предварительную продажу футболок по мотивам Star Wars Jedi: Fallen Order, на которых запечатлён постер сюжетной адвенчуры.
Обновлено 11 апреля в 14:51
Армия и оружие
Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии
В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.
Обновлено в 05:25
Единоборства
Кабалоев выиграл золото ЧЕ в весовой категории до 55 кг
Обновлено в 12:00
Путешествия
Названы самые популярные города для поездок на поезде
Создатели рейтинга отмечают, что в прошлом году Краснодар даже не был в двадцатке самых популярных городов для поездок железнодорожным транспортом.
Обновлено в 08:06