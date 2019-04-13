Происшествия

В Лондоне неизвестный атаковал машину посла УкраиныРИА Новости 12:55

Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне. Об этом сообщила пресс-служба украинского посольства.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины

РИА Новости12:55

В Лондоне со стрельбой задержан врезавшийся в машину посла Украины

Коммерсантъ10:58

Машину посла Украины в Лондоне протаранили, несмотря на выстрелы

Газета.Ru12:55

В Лондоне неизвестный протаранил машину посла Украины

RT на русском14:27

Что произошло за день: суббота, 13 апреля

Интерфакс13:30

Автомобиль посла Украины протаранили в Лондоне

РБК10:24

Неизвестный протаранил машину посла Украины в Великобритании

ТАСС10:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:52, Ашберн
Происшествия

По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.
Обновлено в 12:49
Политика

Еще рано: Грушко ответил Порошенко

Ранее президент Украины Петр Порошенко высказал пожелание о встрече в нормандском формате после второго тура выборов, пишет ТАСС.
Обновлено в 12:50
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено в 11:23
Гаджеты

Необычный концепт iPhone 2020 представлен на видео в Сети

Обновлено в 10:52
Хоккей

Женская сборная Канады впервые в истории не вышла в финал ЧМ

Женская сборная Канады завершила выступление на ЧМ-2019 на стадии 1/2 финала. В полуфинале турнира Канада проиграла команде Финляндии (2:4).
Обновлено в 11:50
Армия и оружие

С-400 захватили контроль над небом в мире

Немецкий журналист Гернот Крампер считает, что российские ЗРК С-400 являются мощнейшими в мире и представляют большую угрозу для НАТО.
Обновлено в 03:40
Происшествия

ФСБ сообщила о контртеррористической операции в Тюмени

В Тюмени введен режим контртеррористической операции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ России.
Обновлено вчера в 15:04
Наука

Способность поднимать тяжести может продлить жизнь

Обновлено вчера в 06:03
Политика

Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза в 2014-2015 годах не являлся в военкомат по повесткам, он годен к прохождению службы, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховой рады, который опубликовал в Facebook советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес

Вдова Децла прячет сына от родни рэпера

Продюсер Александр Толмацкий вне себя от гнева и горя: вдова Децла Юлия прячет от него единственного внука.
Обновлено в 09:30
Авто

Первая Lada Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти

По предварительной информации, первая «Веста» с вариатором, выехавшая на тесты, была собрана в 2018 году.
Обновлено в 01:13
Игры

В Mortal Kombat 11 будут микротранзакции

Обновлено в 12:56
Космос

Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

Основанная в 2011 году Stratolaunch Systems провела первый полет самого большого в мире самолета-носителя Stratolaunch, передает CNN со ссылкой на фотографа Джека Бауэра, опубликовавшего видео испытаний.
Обновлено в 14:22
Происшествия

Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы

Сотрудники полиции задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за стрельбу в центре Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:08
Общество

Самый богатый депутат Госдумы от Воронежской области увеличил доходы

Обновлено вчера в 12:16
Шоу-бизнес

Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей

Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.
Обновлено вчера в 19:40
Футбол

Робот Алёша сделал первый удар по мячу в матче ЦСКА — «Оренбург»

Первый удар в матче сделал робот по имени Алёша. ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 07:22
Общество

В центре Петербурга появился слон, который хотел стать мухой

«Иногда происходит и обратный процесс — люди пытаются выставить слона за муху», — написали они.
Обновлено в 13:31
Спорт

Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова рассказала о диете Аллы Пугачевой

Проскурякова с восхищением высказалась о характере и силе воли Примадонны.
Обновлено в 13:05
Энергетика

Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес

Молодая мама Саша Савельева поделилась новым трогательным фото

В конце марта журналистам стало известно, что 35-летняя Саша Савельева и 45-летний Кирилл Сафонов стали родителями.
Обновлено в 12:15
Происшествия

Двухлетнего Ваню Волошина нашли мертвым в мелиоративном канале в двух километрах от дома

Тело малыша нашли в мелиоративном канале возле деревни Головчицы - более чем в двух километрах от дома.
Обновлено в 13:07
Общество

В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках

На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Происшествия

В центре Петербурга автобус насмерть сбил пешехода

В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства при которых автобус, следующий по маршруту номер 8, насмерть сбил прохожего.
Обновлено в 12:31
Армия и оружие

Корабли НАТО завершили военные учения в Черном море

Корабли постоянной морской группы НАТО завершили учения «Морской щит — 2019» в Черном море.
Обновлено в 06:02
Игры

Утечка: в сети появился новый постер Star Wars Jedi: Fallen Order

Магазин Amazon преждевременно начал предварительную продажу футболок по мотивам Star Wars Jedi: Fallen Order, на которых запечатлён постер сюжетной адвенчуры.
Обновлено 11 апреля в 14:51
Армия и оружие

Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии

В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.
Обновлено в 05:25
Единоборства

Кабалоев выиграл золото ЧЕ в весовой категории до 55 кг

Обновлено в 12:00
Путешествия

Названы самые популярные города для поездок на поезде

Создатели рейтинга отмечают, что в прошлом году Краснодар даже не был в двадцатке самых популярных городов для поездок железнодорожным транспортом.
Обновлено в 08:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное