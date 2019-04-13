В Лондоне неизвестный атаковал машину посла УкраиныРИА Новости 12:55

Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне. Об этом сообщила пресс-служба украинского посольства.

Происшествия По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.

Политика Еще рано: Грушко ответил Порошенко Ранее президент Украины Петр Порошенко высказал пожелание о встрече в нормандском формате после второго тура выборов, пишет ТАСС.

Хоккей Женская сборная Канады впервые в истории не вышла в финал ЧМ Женская сборная Канады завершила выступление на ЧМ-2019 на стадии 1/2 финала. В полуфинале турнира Канада проиграла команде Финляндии (2:4).

Армия и оружие С-400 захватили контроль над небом в мире Немецкий журналист Гернот Крампер считает, что российские ЗРК С-400 являются мощнейшими в мире и представляют большую угрозу для НАТО.

Происшествия ФСБ сообщила о контртеррористической операции в Тюмени В Тюмени введен режим контртеррористической операции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Политика Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза в 2014-2015 годах не являлся в военкомат по повесткам, он годен к прохождению службы, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховой рады, который опубликовал в Facebook советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.

Шоу-бизнес Вдова Децла прячет сына от родни рэпера Продюсер Александр Толмацкий вне себя от гнева и горя: вдова Децла Юлия прячет от него единственного внука.

Авто Первая Lada Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти По предварительной информации, первая «Веста» с вариатором, выехавшая на тесты, была собрана в 2018 году.

Космос Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире Основанная в 2011 году Stratolaunch Systems провела первый полет самого большого в мире самолета-носителя Stratolaunch, передает CNN со ссылкой на фотографа Джека Бауэра, опубликовавшего видео испытаний.

Происшествия Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы Сотрудники полиции задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за стрельбу в центре Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Шоу-бизнес Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.

Футбол Робот Алёша сделал первый удар по мячу в матче ЦСКА — «Оренбург» Первый удар в матче сделал робот по имени Алёша. ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Общество В центре Петербурга появился слон, который хотел стать мухой «Иногда происходит и обратный процесс — люди пытаются выставить слона за муху», — написали они.

Спорт Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Шоу-бизнес Юлия Проскурякова рассказала о диете Аллы Пугачевой Проскурякова с восхищением высказалась о характере и силе воли Примадонны.

Энергетика Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Молодая мама Саша Савельева поделилась новым трогательным фото В конце марта журналистам стало известно, что 35-летняя Саша Савельева и 45-летний Кирилл Сафонов стали родителями.

Происшествия Двухлетнего Ваню Волошина нашли мертвым в мелиоративном канале в двух километрах от дома Тело малыша нашли в мелиоративном канале возле деревни Головчицы - более чем в двух километрах от дома.

Общество В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.

Происшествия В центре Петербурга автобус насмерть сбил пешехода В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства при которых автобус, следующий по маршруту номер 8, насмерть сбил прохожего.

Армия и оружие Корабли НАТО завершили военные учения в Черном море Корабли постоянной морской группы НАТО завершили учения «Морской щит — 2019» в Черном море.

Игры Утечка: в сети появился новый постер Star Wars Jedi: Fallen Order Магазин Amazon преждевременно начал предварительную продажу футболок по мотивам Star Wars Jedi: Fallen Order, на которых запечатлён постер сюжетной адвенчуры.

Армия и оружие Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.