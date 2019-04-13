Происшествия
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла УкраиныИзвестия 10:31
В Лондоне неизвестный на машине врезался в автомобиль посла Украины. При его задержании стражам порядка пришлось применить оружие. Инцидент произошел недалеко от украинской дипмиссии, пишет The Telegraph.
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Космос
Самый большой в мире самолет совершил первый полет
Обновлено в 12:59
Происшествия
WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа
Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.
Обновлено в 16:49
Происшествия
В Канаде сгорел Украинский культурный центр
В канадском городе Гамильтон выгорело здание Украинского культурного центра.
Обновлено в 16:46
Общество
Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько
Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Общество
Работодателям запретили включать оплату выходных в МРОТ
Работодателям запретили учитывать выплаты за работу в выходные и праздничные дни при проверке зарплаты на соответствие закону о минимальных размерах оплаты труда (МРОТ).
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес
Вдова Децла прячет сына от родни рэпера
Продюсер Александр Толмацкий вне себя от гнева и горя: вдова Децла Юлия прячет от него единственного внука.
Обновлено в 09:30
Хоккей
«Коламбус» объявил о подписании контракта с хоккеистом Гавриковым
Официальный сайт «Коламбус Блю Джекетс» объявил о подписании контракта с российским хоккеистом Владиславом Гавриковым.
Обновлено в 16:07
Политика
В Раде рассказали, почему Порошенко в нулевых получил прозвище Туфель
Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш" рассказал, что в начале нулевых у действующего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.
Обновлено в 15:17
Кино
В разработку запущен сиквел экранизации Tomb Raider с Алисией Викандер
Обновлено вчера в 13:41
Космос
Израиль отправит на Луну второй зонд после крушения первого
После крушения зонда «Берешит» иззраильская организация SpaceIL отправит на Луну второй космический аппарат.
Обновлено в 14:14
Происшествия
В парке «Лосиный остров» бушует крупный пожар
В национальном парке "Лосиный остров" произошел крупный пожар.
Обновлено в 16:14
Происшествия
Хакеры взломали базу данных сотрудников ФБР
Недавно хакеры из Anonymous обратились к властям Великобритании с требованием освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, угрожая рассекречиванием личной информации сотрудников ФБР и американских полицейских.
Обновлено в 04:56
Авто
Орел, дракон и лев
Еще в 2007 году «лев» поселился под боком у «дракона»: тогда в Неполомице около Кракова открылся завод по сборке мановских грузовиков.
Обновлено в 15:50
Музыка
Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»
Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
Грушко: Россия отреагирует на усиление активности НАТО в Черном море
Российская Федерация, которая негативно относится к усилению активности Североатлантического альянса в Черноморском регионе, примет необходимые меры для нейтрализации угроз.
Обновлено в 13:30
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Советник Порошенко опубликовал письмо о неявке Зеленского в военкомат
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четырежды получал повестки из военкомата, однако воинскую службу не проходил, об этом свидетельствует ответ украинского Минобороны депутатам Рады.
Обновлено в 15:06
Общество
В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках
На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Кино
Мединский предложил Лунгину не привязывать выход «Братства» к 9 мая
Премьеру фильма Павла Лунгина «Братство» не будут привязывать ко Дню Победы, чтобы снять общественное напряжение, заявил министр культуры Владимир Мединский.
Обновлено вчера в 18:02
Шоу-бизнес
Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти
Обновлено в 11:12
Единоборства
Василий Ломаченко нокаутом выиграл бой за два чемпионских титула
Украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Энтони Кроллу в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе.
Обновлено в 02:52
Здоровье
От сурьмы до тюрьмы: история медицины в отравах и истязаниях
Красной нитью прослеживается в «Истории шарлатанства» такой принципиальный и часто губительный компонент медицины, как бизнес.
Обновлено в 17:02
Хоккей
Кучеров дисквалифицирован на третий матч серии с «Коламбусом»
"Коламбус" в пятницу во втором матче серии победил "Тампу" со счетом 5:1. Кучеров в третьем периоде за пять минут до окончания матча толкнул на борт защитника "Блю Джекетс" Маркуса Нутиваару.
Обновлено в 13:46
Авто
Названы главные критерии выбора автомобиля
Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Взрыв прогремел у посольства России в Киеве
Обновлено в 05:59