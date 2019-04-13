Происшествия
В Лондоне атаковали машину посла УкраиныDaily Storm вчера в 11:23
Полицейские Лондона открыли огонь на поражение возле посольства Украины, чтобы остановить мужчину, намерено въехавшего на автомобиле в машину украинского посла в Великобритании. Как сообщают британские СМИ, было произведено не менее 10 выстрелов. Сведения о жертвах и пострадавших отсутствуют.
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Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Футбол
Футболист «Бёрнли» поцеловал соперника в ходе стычки
Обновлено вчера в 12:39
Происшествия
Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика
Обновлено вчера в 06:03
Хоккей
Брукс Орпик: «Кузнецов сделал идеальную передачу»
Совершил рывок вперед, а он сделал идеальную передачу, - приводит пресс-служба НХЛ слова Орпика.
Обновлено вчера в 21:57
Общество
Депутаты Госдумы обнародовали декларации за 2018 год
Самым богатым членом Госдумы по итогам 2018 года стал депутат Григорий Аникеев, заработавший более 2,3 миллиарда рублей против 4,3 миллиарда в 2017 году, следует из данных, опубликованных на официальном сайте нижней палаты парламента.
Обновлено вчера в 03:36
Авто
Медведев утвердил правила тюнинга авто в России
Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено 12 апреля в 03:57
Армия и оружие
Учения НАТО в Черном море завершились
Обновлено вчера в 05:37
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Политика
Минфин США сообщил о скором завершении переговоров с Китаем
Министр подчеркнул, что соглашение по спорным торговым вопросам в случае успешного завершения переговоров "значительно превзойдет" усилия прежних американских администраций по открытию китайского рынка для американских компаний.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия
Скотланд-Ярд исключил версию теракта при атаке на машину посла Украины
В Лондоне полиция открыла огонь по автомобилю, который намеренно въехал в автомашину посла Украины в Великобритании, сообщает газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 11:49
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов
Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, так как в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Советник Порошенко показал письмо о неявке Зеленского в военкомат
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза не являлся в военкомат по повесткам, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховной рады, который опубликовал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено вчера в 13:27
Футбол
Федотов: «Оренбург» и в равных составах хорошо смотрелся, комбинировал
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия
В результате торнадо в Техасе погибли дети
В результате нескольких торнадо, обрушившихся на южную часть США, в субботу были отменены более 500 рейсов.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия
В Швеции произошел взрыв в магазине
Обновлено в 01:06
Происшествия
Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком
Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Космос
В РАН назвали работу космонавтов на МКС бесполезной для науки
Международная космическая станция, с точки зрения науки, является "пустой тратой времени".
Обновлено 12 апреля в 08:41
Здоровье
Пермских врачей наградили в Москве
Прошло вручение наград Всероссийского конкурса врачей 2018 года в рамках конгресса Человек и лекарство .
Обновлено вчера в 11:00
Авто
Названы главные критерии выбора автомобиля
Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено вчера в 05:58
Важное за сутки
«Мисс Россия-2019» стала Алина Санько
Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
Соседи рассказали о владельце дома в Тюмени, где скрывались боевики
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Зеленский объяснил отказ сдавать анализы с Порошенко
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес
Александр Толмацкий заподозрил у жены Децла шизофрению
Продюсер, отец скончавшегося певца Децла (Кирилла Толмацкого) Александр Толмацкий рассказал о конфликте с вдовой сына Юлией, сообщает StarHit.
Обновлено вчера в 20:54
Хоккей
Кучеров дисквалифицирован на одну игру Кубка Стэнли
Кучеров нарушил правила во второй встрече серии с "Коламбусом". За опасную игру он получил пять минут штрафа и удаление до конца матча.
Обновлено вчера в 13:59
Политика
В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров
Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров.
Обновлено вчера в 21:33
Наука
Учёные нашли способ «скачать» мозг на компьютер
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия
В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы
Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено вчера в 08:52
Общество
Солсбери назвали лучшим местом для проживания в Британии
Обновлено в 01:04
Происшествия
В Канаде сгорел Украинский культурный центр
В канадском городе Гамильтон выгорело здание Украинского культурного центра.
Обновлено вчера в 16:46