Первый вице-президент «Барселоны» Хавьер Бордас посетил игру за Суперкубок России и отметил игру полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. Об этом сообщил генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе.

В «Локомотиве» сообщили об оценке «Барселоной» игры Алексея Миранчука

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