Футбол

В «Локомотиве» сообщили об оценке «Барселоной» игры Алексея МиранчукаРБК 06:58

Зенит — Локомотив
2 – 3
Матч завершён
Суперкубок России, Финал, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
6′
Федор Смолов
19′
Дмитрий Живоглядов
Сердар Азмун
45′+2′
Кристиан Нобоа
Александр Ерохин
46′
Игорь Смольников
52′
Сердар Азмун
53′
67′
Рифат Жемалетдинов
Эдер
Магомед Оздоев
70′
Сердар Азмун
Лука Джорджевич
77′
79′
Алексей Миранчук
82′
Алексей Миранчук
84′
Дмитрий Живоглядов
Брайан Идову
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
86′
Магомед Оздоев
90′+2′
90′+5′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
Первый вице-президент «Барселоны» Хавьер Бордас посетил игру за Суперкубок России и отметил игру полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. Об этом сообщил генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе.
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Вице-президент «Барселоны» оценил игру футболиста «Локомотива» Алексея Миранчука в матче с «Зенитом»

Sport24.ru05:35

Гендиректор «Локомотива»: вице-президент «Барселоны» отметил игру Алексея Миранчука

RT на русском07:17

В «Локомотиве» сообщили об оценке «Барселоной» игры Алексея Миранчука

РБК06:58

Вице-президент «Барселоны» оценил игру Миранчука на Олимп - Суперкубке

Газета.Ru06:59
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