Футбол
В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до судаRT на русском вчера в 17:05
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с уходом из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Дело может дойти до суда». Кикнадзе объяснил, почему Тарасов оперировался за свои деньги
Sport24.ruвчера в 16:59
Кикнадзе назвал главные причины расставания «Локомотива» с Тарасовым и Гилерме
Sportbox.RUвчера в 17:28
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 02:30, Вашингтон
Политика
Кадыров предложил наказать оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в прямом эфире обругал матом президента России Владимира Путина.
Обновлено 08 июля в 14:50
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может продать Погба за 180 млн евро
По данным Marca, «Манчестер Юнайтед» может продать Погба этим летом, но хочет получить за игрока 180 млн евро.
Обновлено в 02:27
Общество
ФСИН и СПЧ предложили не принимать арестантов в переполненные СИЗО
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) предлагают дать право начальникам СИЗО отказывать в приеме новых арестованных, если их изолятор переполнен, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.
Обновлено в 01:43
Космос
Теория хамелеона может изменить представление о формировании галактик
Теория хамелеона может изменить представление о формировании галактик.
Обновлено 08 июля в 23:51
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
На решение Путина по санкциям отреагировал премьер Грузии
Премьер Грузии Мамука Бахтадзе выступил с комментарием относительно решения главы российского государства Владимира Путина не вводить санкционные ограничения против Тбилиси.
Обновлено в 00:16
Путешествия
Названы курортные города с самым дешевым жильем для отпуска
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Путин раскрыл новые детали инцидента в Керченском проливе
Президент России в новом интервью режиссеру из США Оливеру Стоуну поделился своим мнением о том, что инцидент, произошедший в Керченском проливе, был намеренно устроен экс-главой Украины Петром Порошенко во время его предвыборной кампании.
Обновлено вчера в 07:37
Экономика
Forbes назвал богатейших российских чиновников и депутатов
Обновлено вчера в 04:18
Общество
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ
Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Общество
В Москве построят парк Ferrari World по аналогии с проектом в Абу-Даби
Группа компаний «Киевская площадь» рассматривает возможность построить в Москве тематический парк Ferrari World по аналогии с тем, что сейчас есть в Абу-Даби, рассказал РБК председатель совета директоров группы Год Нисанов.
Обновлено в 02:07
Здоровье
В МЧС рассказали, как не посинеть после укуса змеи
МЧС России выдало рекомендации, как вести себя при укусе змеи: сразу обратиться к врачам, опасными симптомами спасатели назвали головокружение и рвоту, а также покраснение места укуса.
Обновлено вчера в 20:18
Армия и оружие
В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой
Обновлено вчера в 22:21
Энергетика
«Роснефть» просит крупные налоговые льготы на Арктику
Компании хотят связать их нефтепроводом и построить за счет государства порт, из которого будет отправляться Северным морским путем до 100 млн т нефти в год, говорят несколько собеседников «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:48
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Глава МИД Украины назвал три условия противодействия России
Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых, по его мнению, Киев может противодействовать России.
Обновлено вчера в 21:55
Шоу-бизнес
Кендалл Дженнер обставила всех голливудских мачо
Не обошли молчанием эту видеозапись и родные Дженнер. Так, ее сестра Ким Кардашьян написала: «Это очень здорово!».
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Экс-сотрудница Госдепа попалась на сговоре с разведкой Китая
В США суд столичного округа Колумбия приговорил экс-сотрудницу американского Госдепа Кэндис-Мари Клейборн к 40 месяцам тюрьмы из-за сговора с китайской разведкой.
Обновлено вчера в 21:42
Авто
Стартовали продажи Renault Dokker Stepway в России
Компания Renault полностью адаптировала Renault Dokker Stepway к дорожным условиям России.
Обновлено вчера в 06:58
Общество
Не менее 63 тысяч человек пострадали от наводнений в Индии
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии
В кабинете первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова прошли обыски.
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Олег Кожемяко все, что нажил в квартире, оставил Валерию Лимаренко
Напомним, Олег Кожемяко покинул Сахалин в сентябре прошлого года и променял область на Приморский край.
Обновлено вчера в 22:20
Хоккей
«Колорадо» продлил контракт с главным тренером Беднаром
"Колорадо" в своем официальном Twitter объявил о продлении контракта с главным тренером Джаредом Беднаром.
Обновлено вчера в 15:44
Спорт
Пригода завоевал золото Универсиады
Обновлено вчера в 14:09
Общество
Госдума повышает штрафы за вождение без техосмотра
Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за вождение без пройденного техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено вчера в 08:02
Политика
Опрос: Партия Порошенко увеличивает отрыв от «Батькивщины»
Если бы голосование проходило в ближайшее воскресенье, то в Верховную Раду IX созыва прошли «Слуга народа», «Оппозиционная платформа - За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос»
Обновлено 08 июля в 07:39
Политика
Москва не будет наказывать Тбилиси экономическими санкциями
Москва не будет наказывать Тбилиси экономическими санкциями Президент России Владимир Путин 9 июля не поддержал идею введения экономических санкций против Грузии.
Обновлено вчера в 15:43