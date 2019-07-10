Футбол
В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до судаRT на русском 17:05
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с уходом из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 20:22, Вашингтон
Политика
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Армия и оружие
Парад на День независимости США обошелся Пентагону в 1,2 млн долларов
Военный парад 4 июля в столице США обошелся министерству обороны страны в 1,2 миллиона долларов. Такую цифру озвучил телеканал CBS.
Обновлено в 19:07
Происшествия
Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили со своими сторонниками устроили потасовку с группой поддержки мэра Одессы Геннадия Труханова в коридоре здания Малиновского районного суда города, в ходе которой грузинский политик якобы толкнул пожилую женщину, в результате чего она упала и сломала руку.
Обновлено в 15:59
Происшествия
Последствия землетрясения в Калифорнии заметили из космоса
В результате подземных толчков образовался огромный разлом, заметный даже из космоса.
Обновлено в 11:59
Космос
Космическая компания Ричарда Брэнсона разместит акции на бирже
Обновлено в 05:09
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Общество
«Гражданскому Союзу» назначен штраф в 300 тыс. рублей
Ленинский районный суд Пензы признал региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ «Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента», и назначил штраф в размере 300 тыс. рублей.
Обновлено в 12:15
Политика
СМИ узнали о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора в Лондоне
Испанское частное охранное предприятие, ответственное за защиту посольства Эквадора в Лондоне, вело слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, пишет El Pais.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Чиновника Ростехнадзора задержали в Москве при получении взятки
Чиновника Ростехнадзора задержали в Москве при получении взятки.
Обновлено в 14:03
Экономика
Брокеры оценили потери от ограничений на биржевые инвестиции россиян
Поправки, уже принятые в первом чтении, не учитывают специфику различных финансовых инструментов и вместо защиты инвесторов создают для них необоснованные барьеры и увеличивают издержки работающих на финансовом рынке компаний, считают банкиры и брокеры, предлагая депутатам ряд поправок к законопроекту ко второму чтению.
Обновлено в 17:00
Общество
Забег в костюмах тираннозавров прошел в США
Необычный спринтерский забег прошел на ипподроме "Emerald Downs" в американском городе Оберн, передает Time.
Обновлено в 19:33
Экономика
Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 11:36
Политика
Кадыров ответил грузинскому журналисту, оскорбившему президента РФ
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров эмоционально отозвался о поведении журналиста грузинского канала "Рустави 2" Георгия Габуния.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Грузинские депутаты «Альянса патриотов» посетят Москву
Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» намерены посетить Москву в ближайшие дни, заявила лидер партии Ирма Инашвили.
Обновлено в 17:57
Общество
Россия оказалась среди стран—лидеров с отклонениями от стандартного режима труда
Россия оказалась среди стран—лидеров с отклонениями от стандартного режима труда Примерно две трети россиян регулярно трудятся вечером, ночью и в выходные дни — это один из самых высоких показателей среди европейских стран, говорится в исследовании Высшей школы экономики.
Обновлено в 19:16
Политика
В ЛНР вынесли приговор мужчине, сдавшему бывшего ополченца агентам СБУ
"За передачу СБУ жителя республики Полозов получил денежное вознаграждение в размере 4700 гривен (около 170 долларов - ред.). Также одной из задач агента украинских спецслужб было внедрение в ряды Народной милиции ЛНР с целью сбора и передачи сведений военного характера", - уточнили в пресс-службе.
Обновлено в 07:53
Футбол
Кикнадзе: ФК «Локомотив» летом может потратить еще €3 млн на трансферы
Трансферный бюджет московского футбольного клуба "Локомотив" на текущее трансферное окно составляет €7 млн, четыре из которых уже потрачено.
Обновлено в 15:39
Политика
СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда
Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
Обновлено в 14:09
ЖКХ
В Петербурге устранили подтопления после ливней
Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" устранили подтопления после сильных дождей в городе, которые продолжались несколько дней, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.
Обновлено в 12:08
Хоккей
Сборную России по хоккею возглавит Алексей Кудашов
В мае 2015 Кудашов стал главным тренером "Локомотива" из Ярославля и пробыл там до 2017 года.
Обновлено в 13:57
Происшествия
В Приморье на крупной стройке произошел обвал
В районе игорной зоны в Артеме произошло ЧП на стройке, сообщает РИА VladNews.По словам очевидцев, 9 июля около 16:00 обвалилась часть конструкции строящегося здания.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось
В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
Обновлено в 12:18
Политика
США призвали Турцию прекратить бурение в водах Кипра
"Провокационным шагом" считает Вашингтон действия Анкары в территориальных водах Кипра и призывает остановить бурение.
Обновлено в 20:10
Политика
Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
В Донбассе на мине подорвался автомобиль с бойцами «Азова»
У линии соприкосновения в Донбассе в районе населённого пункта Новолуганское подорвался на мине автомобиль с бойцами отдельного полка специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины.
Обновлено в 14:10