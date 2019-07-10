Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с уходом из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.

В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до суда

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