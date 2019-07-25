Футбол
В «Локомотиве» рассказали о настрое на дерби с ЦСКАГазета.Ru вчера в 22:45
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал о настрое на дерби с ЦСКА, передает газета "Известия". Встреча состоится в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) 28 июля в 19.00 по московскому времени.
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Никола Влашич: «ЦСКА ждет реально очень сложная игра против „Локомотива“»
Спорт-Экспрессвчера в 21:23
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Палестина приостановила все соглашения с Израилем
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По словам Балтрейса, гепатит является "молчаливым убийцей", так как заболевание официально диагностировано только у каждого десятого человека из 257 миллионов тех, кто живет с гепатитом В. При этом, всего 4,5 миллиона человек получают необходимое лечение от заболевания.
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Эксперты ВШЭ назвали основной риск для российской экономики
Наибольший риск российской экономики связан со снижением новых заказов на производство продукции, это увеличивает вероятность негативных сценариев, следует из бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленного НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 08:50
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Хоккей
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Защитник Андреас Боргман перешел в «Блюз», а состав «Торонто» пополнил защитник Джордан Шмалц.
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Задержан подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке
Обновлено вчера в 15:28
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Украинский посол предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Введение иностранных вооружённых формирований в Донбасс для разоружения войск ДНР и ЛНР предложил осуществить Александр Левченко, украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине, в интервью блогеру Юрию Романенко.
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Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
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В районную больницу поселка Солнечного с отравлением угарным газом после пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" госпитализировали еще одного мальчика.
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Космос
NASA рассказало о поломке HD-камер на МКС
Видеокамеры высокого разрешения на МКС дали сбой. Они не передают данные на Землю. Причину поломки пытаются выяснить дистанционно.
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Общество
Жара на западе Европы обновила температурные рекорды
Жара во Франции, Германии, Бельгии и Нидерландах в четверг вновь обновила температурные рекорды.
Обновлено вчера в 09:16
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В порту Ейска задержано судно под флагом Молдавии
В кубанском городе Ейске инспекторы государственного портового контроля задержали судно LIZORI под флагом Молдавии из-за его технической изношенности и нарушений по выплате зарплаты экипажу.
Обновлено 24 июля в 05:48
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $0,6 млрд
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Обновлено вчера в 09:15
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Глава Petrobras объявил о планах продажи дистрибьютора СПГ Liquigas
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Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
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Обновлено вчера в 16:17
Общество
В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
Все детские медицинские учреждения в Санкт-Петербурге будут переведены на систему электронных медицинских карт до конца 2020 года, сообщил врио губернатора города Александр Беглов.
Обновлено вчера в 17:42
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Украина придумала замену российскому газу
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Обновлено вчера в 12:32
Общество
Росстат назвал регионы с самыми низкими зарплатами учителей
По данным ведомства, низкие зарплаты получают учителя в Северо-Кавказском федеральном округе (26,3 тыс. руб.), а также в Пензенской (26,9 тыс. руб.), Саратовской (27,5 тыс. руб.), Орловской (28 тыс. руб.), Новгородской (28,8 тыс. руб.), Ивановской (29 тыс. руб.) и Белгородской (29,3 тыс. руб.) областях.
Обновлено вчера в 11:35