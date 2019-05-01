Футбол
В «Локомотиве» подтвердили, что ведут переговоры по трансферу СмоловаRT на русском 07:00
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что клуб ведёт переговоры о трансфере нападающего команды Фёдора Смолова.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:26, Ашберн
Происшествия
Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.
Обновлено в 07:08
Политика
Путин упростил получение российского гражданства для украинцев
Президент России Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для некоторых категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:28
Футбол
«Аякс» в гостях обыграл «Тоттенхэм»
Голландский ФК «Аякс» обыграл английский «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 1:0 на стадионе в Лондоне в первом полуфинале Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 20:40
Общество
В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»
История "Монстрации" Ежегодное первомайское молодежное шествие с элементами абсурдистского карнавала проходит в Новосибирске с 2004 года.
Обновлено в 04:17
Авто
Специалисты Hennessey показали Ford Ranger VelociRaptor
Тюнинг-ателье Hennessey Performance решило поработать над пикапом Ford Ranger, после чего он получил приставку VelociRaptor.
Обновлено в 06:57
Общество
Шествие против ликвидации русских школ прошло в Латвии
Обновлено в 07:48
Происшествия
На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 30 человек
В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 32 человека.
Обновлено в 07:16
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
В Казахстане сотни человек вышли на антиправительственные митинги
Участники выступают против предстоящих президентских выборов и строительства АЭС, требуют повышения социальной защиты инвалидов и многодетных матерей В Казахстане проходят несанкционированные антиправительственные митинги, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:38
Общество
На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек
В шествии в честь Дня весны и труда в Москве участвуют более 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 04:33
Общество
Киев ввел штрафы за долги по коммуналке для граждан Украины
Напомним, что в январе жители Киева начали получать судебные иски по долгам за услуги ЖКХ.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Раскрыты места хранения и размер ядерного арсенала США
Как сообщает "Бюллетень ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists), сейчас у США имеется около 3800 ядерных боеголовок.
Обновлено в 04:30
Кино
Светлана Ходченкова сбежала в Америку с Александром Молочниковым
Обновлено вчера в 20:45
Авто
Lexus выпустит новую бюджетную модель в 2021 году
Ожидается, что новая «бюджетная» модель Lexus перейдет на платформу TNGA, чтобы получить ряд преимуществ перед устаревшим CT.
Обновлено в 06:00
Футбол
«Барселона» и «Ливерпуль» определят фаворита Лиги чемпионов
«Ливерпуль» и «Барселона» должны были сыграть в полуфинале Лиги чемпионов еще в прошлом сезоне, но «Рома» внезапно осуществила нереальный камбэк, отыгравшись с 1:4, и оставила Месси и Ко в неудачниках.
Обновлено в 04:13
Политика
Украинцев предложили лишать гражданства за паспорта РФ
Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей восточных областей Украины.
Обновлено в 07:27
Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Общество
Тони Роббинса отказались снова привозить в Россию
«Подавляющая часть населения нашей страны просто не хочет, чтобы Тони приезжал еще раз в Россию», — подчеркнул ректор, отметив, что «Синергия» как организатор не может игнорировать общественное мнение.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
Массовая драка с ножами произошла в Москве
В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Гаджеты
Названы 10 самых популярных смартфонов в мире в 2018 году
В последней подвели итоги по продажам новых смартфонов на мировом и китайском рынках, а также рассказали о самых востребованных смартфонах за прошлый год.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия
Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео
В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Авто
Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta
Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено в 07:19
Футбол
УЕФА напомнил о голе Смертина в день рождения россиянина
На русскоязычной странице европейского футбольного ведомства в Twitter опубликовано видео одного из голов россиянина в составе «Челси», который он забил в ворота «Порту» в 2004 году.
Обновлено в 05:43
Культура
Экстренно госпитализирован режиссёр Павел Чухрай
Обновлено вчера в 23:21
Авто
Стартовали продажи нового Kia ProCeed в России
Состоялось открытие российских продаж нового универсала Kia ProCeed. Стоимость автомобиля варьируется от 1 519 900 рублей.
Обновлено вчера в 18:34
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Кино
Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
В роли злодея Роботника перед зрителями предстает Джим Керри, шерифа сыграл Джеймс Мардсен.
Обновлено вчера в 15:14
Авто
В России цены на автомобили с пробегом в апреле упали на 1,7%
В апреле 2019 года средняя цена автомобиля с пробегом в России составила 752 тыс. рублей.
Обновлено в 03:19