В «Локомотиве» подтвердили, что ведут переговоры по трансферу СмоловаRT на русском 07:00

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что клуб ведёт переговоры о трансфере нападающего команды Фёдора Смолова.

Спорт день за днем

В «Локомотиве» подтвердили, что ведут переговоры по трансферу Смолова

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