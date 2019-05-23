Футбол

В «Локомотиве» ответили на обвинения в лояльности со стороны судейРБК вчера в 22:59

21 мая Сергей Хусаинов в интервью изданию «Спорт день за днем», отвечая на вопрос, связаны ли ошибки судей в пользу «Локомотива» с работой в клубе экс-арбитра ФИФА Станислава Сухины, заявил, что эти ошибки не являются совпадением.
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В «Локомотиве» ответили на обвинения в лояльности со стороны судей

РБКвчера в 22:59

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Общество

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