В «Локомотиве» ответили на обвинения в лояльности со стороны судейРБК вчера в 22:59

Василий Кикнадзе прокомментировал обвинения в адрес «Локомотива» и начальника команды Станислава Сухины в том, что ошибки судейского корпуса в пользу клуба являются не результатом случайности, а успешной работой с арбитрами.

В «Локомотиве» ответили на обвинения в лояльности со стороны судей

Политика В НАТО призвали Россию покинуть Крым «Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.

Происшествия В Шанхае казнят больного шизофренией, зарезавшего двух школьников Суд средней ступени Шанхая приговорил к смертной казни мужчину, который в июне прошлого года зарезал двух школьников, чтобы "отомстить обществу".

Экономика Назван срок введения системы быстрых платежей для покупки акций Система мгновенного пополнения брокерского счета через Систему быстрых платежей (СБП) заработает в тестовом режиме осенью 2019 года.

Армия и оружие В ДНР сообщили о задержании группы украинских диверсантов В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании группы украинских диверсантов.

Политика Зеленский прокомментировал отказ рады рассмотреть его законопроект Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу отказа Верховной рады рассмотреть предложенный им проект закона о выборах.

Армия и оружие Сирийская армия отразила три атаки боевиков в районе Идлиба Подконтрольные Дамаску войска отразили три массированных атаки террористов в районе Идлиба, сообщили в Минобороны России.

Политика Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.

Общество В Египте установилась рекордная жара Рекордная для мая жара установилась в Египте, в четверг столбики термометров в столице страны Каире будут показывать плюс 45 градусов.

Армия и оружие В Индии заявили, что страна покупает С-400 по принуждению Айер-Митра пишет, что дальность поражения целей ЗРК С-400 составляет около 400 км, что позволит уничтожать цели, угрожающие с воздуха Индии, глубоко над территорией Пакистана.

Происшествия За получение взятки двоих полицейских уволили со службы в Магадане После проведения проверки, полицейских уволили со службы, сообщили MagadanMedia в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области.

Кино Директор HBO рассказал о продолжении «Игры престолов» Программный директор HBO Кейси Блойс заявил, что канал не передаст "Игру престолов" кому-либо для сиквела или спин-оффа.

Наука Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.

Авто Серийный Kia XCeed замечен на тестах без камуфляжа На днях новинку заметили на финальных тестах в серийном кузове Свежие шпионское фото автомобиля, вышедшего на дороги Южной Кореи без какого-либо камуфляжа, опубликовало местное издание Thekoreancarblog.

Общество Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек В пермской гимназии № 4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс.

Политика Миссия МВФ досрочно покидает Украину Прибывшая накануне в Киев на двухнедельную работу по оценке реформ миссия Международного валютного фонда досрочно возвращается в США, сообщают "Украинские новости".

Политика Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei.

Политика Глава МИД Британии обвинит Россию в «глобальной» киберкампании В качестве примеров "вмешательства России" в демократические процессы других стран Хант приведет в пример якобы имевшие место попытки вмешательства в выборы на Украине и в США.

Шоу-бизнес Первая леди Украины: 20 фотографий из удаленного Instagram Елены Зеленской Елена Зеленская удалила прежнюю страницу в социальных сетях после того, как ее муж стал президентом Украины.

Экономика Центробанк хочет наказывать за банкноты «Банка приколов» Банк России собирается закрепить в законодательстве ответственность за использование сувенирных банкнот, напоминающих по внешнему виду настоящие деньги.

Общество Участник протестов в Екатеринбурге пожаловался в Европейский суд Участник несанкционированных акций из-за строительства храма Святой Екатерины около драматического театра в Екатеринбурге Даниил Пугин, задержанный 14 мая, пожаловался в Европейский суд по правам человека на свой арест.