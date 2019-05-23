Футбол
В «Локомотиве» ответили на обвинения в лояльности со стороны судейРБК вчера в 22:59
21 мая Сергей Хусаинов в интервью изданию «Спорт день за днем», отвечая на вопрос, связаны ли ошибки судей в пользу «Локомотива» с работой в клубе экс-арбитра ФИФА Станислава Сухины, заявил, что эти ошибки не являются совпадением.
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Кикнадзе — об обвинении в работе с судьями: если есть доказательства, то на стол
Чемпионатвчера в 17:03
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский считает, что сквер возле Свердловского театра драмы не нужно исключать из перечня площадок в опросе о выборе места строительства храма Святой Екатерины.
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Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда
Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.
Обновлено вчера в 23:56
Авто
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В Госдуме прокомментировали заявление главы военного комитета Североатлантического альянса Стюарта Пича о том, что организация не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено в 05:01
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Обновлено вчера в 23:25
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Доработанная газовая директива Евросоюза вступила в силу
Новая редакция газовой директивы Евросоюза вступила в силу. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
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Кино
В сети появился первый тизер фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение 2»
В интернете появился первый тизер сиквела фантастического боевика «Притяжение».
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Натали Портман опровергла слухи о романе с Моби
В мемуарах исполнитель рассказал о своей жизни, карьере, а также романах с известными женщинами.
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Кино
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Армия и оружие
В ДНР заявили, что задержанные украинские силовики готовили диверсии
Группа украинских силовиков, задержанная ополченцами, планировала ряд диверсий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, в том числе в отношении сотрудников миссии ОБСЕ, заявил в четверг журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
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Глава Ford Sollers назначен гендиректором УАЗа
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Обновлено в 05:30
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
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