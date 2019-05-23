Футбол

В «Локомотиве» ответили на обвинения в лояльности со стороны судейРБК вчера в 22:59

21 мая Сергей Хусаинов в интервью изданию «Спорт день за днем», отвечая на вопрос, связаны ли ошибки судей в пользу «Локомотива» с работой в клубе экс-арбитра ФИФА Станислава Сухины, заявил, что эти ошибки не являются совпадением.
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Сухина: «Это совпадение, что с моим приходом „Локомотив“ каждый год берет трофеи»

Sport24.ru07:35

Василий Кикнадзе: Работа с судьями? Доказательства на стол. Нет? Нечего языком молоть

Советский спорт06:15

Кикнадзе: обвинения ФК «Локомотив» в работе с судьями являются настоящей травлей

ТАССвчера в 15:55

В «Локомотиве» ответили на обвинения в лояльности со стороны судей

РБКвчера в 22:59

Кикнадзе — об обвинении в работе с судьями: если есть доказательства, то на стол

Чемпионатвчера в 17:03

Уткин о Сухине и работе «Локо» с судьями: «На всякий роток не накинешь платок. Разговоры не утихнут никогда»

Sports.ru04:38

Василий Кикнадзе: «Иначе как травлей это назвать нельзя»

Спорт-Экспрессвчера в 16:50
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Политика

Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады

Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ о роспуске Верховной рады вступил в силу, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:11
Общество

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Музыка

Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования

Обновлено вчера в 15:02
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Авто

Kia показала салон нового кроссовера

Южнокорейская компания Kia частично рассекретила интерьер обновленной модели компактного кроссовера, который предложат также для европейского рынка.
Обновлено в 02:40
Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Общество

ФБК рассказал о пентхаусе Мединского в Москве за 200 млн рублей

Фонд борьбы с коррупцией рассказал о пентхаусе семьи министра культуры Владимира Мединского в Москве.
Обновлено в 06:28
Общество

Налоговая разыскивает Егора Крида из-за долгов

Обновлено в 06:10
Автоспорт

Квят показал 13-й результат в первой практике Гран-при Монако

Пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первых свободных заездах шестого этапа чемпионата мира Гран-при Монако на городской трассе в Монте-Карло.
Обновлено в 07:12
Происшествия

В Москве мигранты держали детей в подвале и заставляли рыть котлован

Накануне телеканал РЕН-ТВ сообщил, что рабочие, которые проводили ремонтные работы в подвале дома в московском районе Голяново, якобы заманили в здание трех школьников в возрасте 12-14 лет и заставили рыть котлован.
Обновлено в 06:28
Футбол

СМИ назвали дату подписания контракта Гвардиолы с «Ювентусом»

Обновлено в 06:20
Хоккей

ФХР презентовала заявку на проведение ЧМ-2023 по хоккею

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в Братиславе (Словакия) представил заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:46
Общество

Мэр Екатеринбурга предложил не вычеркивать сквер из опроса о храме

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский считает, что сквер возле Свердловского театра драмы не нужно исключать из перечня площадок в опросе о выборе места строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено в 06:48
Экономика

Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.
Обновлено вчера в 23:56
Авто

В России отзывают 14,5 тысячи внедорожников Ford Explorer

Российский офис марки объявил о начале отзывной кампании, которая затронет 14 576 автомобилей модели Ford Explorer.
Обновлено вчера в 09:32
Политика

В Госдуме назвали провокацией призыв НАТО вернуть Крым

В Госдуме прокомментировали заявление главы военного комитета Североатлантического альянса Стюарта Пича о том, что организация не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Катапультирование пилота из F-16 сняли на видео

В Сети опубликовали видео крушения истребителя F-16 ВВС США в Южной Калифорнии, на котором запечатлен момент катапультирования пилота.
Обновлено в 06:55
Политика

В США выпустили «монету» с союзниками во Второй мировой войне без СССР

Американская частная компания Bradford Exchange отчеканила жетон, посвященный 75-летней годовщине победы союзников во Второй мировой войне.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Доработанная газовая директива Евросоюза вступила в силу

Новая редакция газовой директивы Евросоюза вступила в силу. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
Обновлено в 07:25
Кино

В сети появился первый тизер фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение 2»

В интернете появился первый тизер сиквела фантастического боевика «Притяжение».
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

Натали Портман опровергла слухи о романе с Моби

В мемуарах исполнитель рассказал о своей жизни, карьере, а также романах с известными женщинами.
Обновлено в 05:03
Кино

Канал HBO рассказал о продолжении «Игры престолов»

Программный директор канала Кейси Блойс рассказал, что считает «Игру престолов» фантастическим достоянием и не хочет превращать HBO в «пристанище сиквелов и приквелов».
Обновлено вчера в 23:43
Общество

Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России

Обновлено в 06:10
Армия и оружие

В ДНР заявили, что задержанные украинские силовики готовили диверсии

Группа украинских силовиков, задержанная ополченцами, планировала ряд диверсий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, в том числе в отношении сотрудников миссии ОБСЕ, заявил в четверг журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 06:44
Политика

Зеленский ждет от Хомчака десоветизации украинской армии

Обновлено в 05:46
Авто

Глава Ford Sollers назначен гендиректором УАЗа

Глава совместного предприятия Ford-Sollers Адиль Ширинов сменил на посту генерального директора Ульяновского автомобильного завода Вадима Швецова, который также является гендиректором ПАО «Соллерс», сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 05:30
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Общество

Москвичей предупредили о граде, грозе и сильном ветре до вечера

Обновлено в 06:42
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Обновлено в 04:34
Наука

Выявлена основная причина рака у людей в возрасте 20 лет и старше

Медики объяснили, что у большинства страдающих от рака наблюдалось низкое содержание в рационе цельного зерна, овощей, фруктов и молочных продуктов.
Обновлено в 07:18
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Василий Кикнадзе
Российский журналист
Российский журналист и медиаменеджер, телеведущий, спортивный комментатор. С 29 декабря 2018 года - генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив». Сын известного спортивного журналиста Александра Васильевича Кикнадзе.
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