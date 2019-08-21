Футбол

В «Локомотиве» отреагировали на обращение Тарасова в РФСRT на русском 08:00

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе отреагировал на обращение бывшего полузащитника команды Дмитрия Тарасова в Российский футбольный союз (РФС).
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с чего всё началось

Тарасов требует взыскать с «Локомотива» € 12 тыс

Полузащитник Дмитрий Тарасов сообщил, что обратился в Российский футбольный союз с просьбой взыскать со своей бывшей команды "Локомотива" € 12 тыс. Тарасов получил травму в последнем туре прошлого сезона во время игры с "Уфой".
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