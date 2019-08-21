Футбол
В «Локомотиве» отреагировали на обращение Тарасова в РФСRT на русском 08:00
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе отреагировал на обращение бывшего полузащитника команды Дмитрия Тарасова в Российский футбольный союз (РФС).
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Полузащитник Дмитрий Тарасов сообщил, что обратился в Российский футбольный союз с просьбой взыскать со своей бывшей команды "Локомотива" € 12 тыс. Тарасов получил травму в последнем туре прошлого сезона во время игры с "Уфой".Чемпионат04:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:16, Ашберн
Шоу-бизнес
Актриса Яна Гладких не послушала врачей и отказалась делать аборт
По некоторым данным, на лечение ребенка потребуется около 4,5 миллионов рублей.
Обновлено в 10:15
Происшествия
В Вологодской области вертолёт упал в реку
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес
Федосеевой-Шукшиной стало плохо на отдыхе в Болгарии
Обновлено в 09:39
Политика
Меркель вновь сидя прослушала национальный гимн перед переговорами
Немецкий канцлер Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сидя выслушали национальные гимны перед началом переговоров в Берлине.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Неизвестный поджег мужчину на улице в Бирюлево
На юге Москвы, в Бирюлево, на улице мужчину облили горючей жидкостью и подожгли.
Обновлено в 11:01
Политика
Путин разочарован испытаниями американских ракет, запрещённых ДРСМД
Ранее News.ru писал, что Североатлантический альянс считает Россию виновной в прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), даже несмотря на испытания США крылатой ракеты, создание которой противоречит ДРСМД.
Обновлено в 11:53
Кино
Доспехи Рассела Кроу из «Гладиатора» уйдут с молотка в Лондоне
Обновлено в 06:07
Энергетика
Рубль получил лишь частичную поддержку
Зачинщиком роста пары USD/RUB в августе является отток капитала с развивающихся рынков на фоне этих рисков, которые сопровождались падением бирж и нефтяных цен, а также достаточно дорогой американский доллар.
Обновлено в 08:51
Политика
Жириновский дал Киеву 48 часов для снятия водной блокады Крыма
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский крайне возмущен ситуацией с перекрытием Киевом поставки питьевой воды в Крым.
Обновлено вчера в 04:12
Армия и оружие
Россия и США согласовали удары Израиля против Ирана
Удары израильских ВВС по иранским военным объектам в Ираке были одобрены Россией и США, пишет арабское издание Asharq al-Awsat.
Обновлено в 11:16
Футбол
Анри посетовал, что в «Монако» ему не дали достаточно времени
Бывший главный тренер «Монако» Тьерри Анри рассказал, как живет после увольнения из французской команды.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено в 06:34
Кино
Раскрыто название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:26
Кино
Скончалась актриса Александра Назарова
Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:24
Авто
Узбекская марка Ravon вернулась на российский рынок
Компания "УзАвтоМоторс СНГ" возобновила поставки машин бренда Ravon в РФ. Напомним, наш рынок марка покинула весной прошлого года.
Обновлено в 12:20
Политика
Макрон связал возвращение России в G8 с ситуацией на Украине
Возвращение России в "большую восьмерку" зависит от прогресса в мирных переговорах по ситуации на Украине и реализации минских соглашений.
Обновлено в 12:36
Футбол
Олег Кононов: «„Спартак“ ждет важная игра с очень сильным соперником»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего в четверг матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Брагой», передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Младенец скончался от грудного молока кормящей матери
Обновлено вчера в 23:27
Футбол
«Матч ТВ» покажет игру Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар»
Ранее «Матч ТВ» за две минуты до начала ответной встречи Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» отменил трансляцию.
Обновлено вчера в 14:07
Политика
В США рассматривают отмену права на гражданство по рождению
Президент США Дональд Трамп сообщил, что администрация изучает возможность отмены права на гражданство по рождению.
Обновлено в 12:59
Общество
В Самаре у дома должника установили говорящую «пирамиду позора»
В Самаре коммунальщики впервые установили у дома должника бетонную пирамиду, которая озвучивает адрес и сумму долга абонента.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Восьмилетний ребенок в Германии украл автомобиль у родителей
Восьмилетний мальчик украл машину родителей. После этого он выехал на автостраду на скорости 140 километров в час.
Обновлено в 11:27
Политика
Трамп назвал «неподходящей» реакцию Дании на идею покупки Гренландии
Президент США Дональд Трамп завил, что покупка Гренландии была просто идея, и в отношении США должно быть проявлено уважение.
Обновлено в 12:24
Экономика
Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за рубеж
В России могут появиться денежные переводы за рубеж по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:46
Шоу-бизнес
Наташа Королева и Тарзан отметили годовщину свадьбы
21 августа влюбленные отпраздновали 16-ю годовщину свадьбы. Об этом в своем Instagram рассказал танцор.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16