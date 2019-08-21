Полузащитник Дмитрий Тарасов сообщил, что обратился в Российский футбольный союз с просьбой взыскать со своей бывшей команды "Локомотива" € 12 тыс. Тарасов получил травму в последнем туре прошлого сезона во время игры с "Уфой".

с чего всё началось

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе отреагировал на обращение бывшего полузащитника команды Дмитрия Тарасова в Российский футбольный союз (РФС).

В «Локомотиве» отреагировали на обращение Тарасова в РФС

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