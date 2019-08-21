Футбол

В «Локомотиве» отреагировали на обращение Тарасова в РФСRT на русском 08:00

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе отреагировал на обращение бывшего полузащитника команды Дмитрия Тарасова в Российский футбольный союз (РФС).
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с чего всё началось

Тарасов требует взыскать с «Локомотива» € 12 тыс

Полузащитник Дмитрий Тарасов сообщил, что обратился в Российский футбольный союз с просьбой взыскать со своей бывшей команды "Локомотива" € 12 тыс. Тарасов получил травму в последнем туре прошлого сезона во время игры с "Уфой".
Чемпионат04:10

Подробнее о событии

РФС на следующей неделе рассмотрит заявление Тарасова о взыскании с «Локомотива» 12 тысяч евро

Sport24.ru09:38

Мещеряков о заявлении Тарасова: «Вопрос не в деньгах, а в установленном порядке»

Спорт-Экспресс06:11

Кикнадзе прокомментировал требование Тарасова взыскать с «Локомотива» € 12 тыс

Чемпионат06:41

Стала известна сумма, которую хочет взыскать Тарасов с «Локомотива»

Sport.ru05:14

Тарасов обратился в РФС для взыскания с «Локомотива» денежных средств

Sportbox.RU05:00

Тарасов обратился в РФС для взыскания с «Локомотива» денежных средств

Матч ТВ05:00

В «Локомотиве» отреагировали на обращение Тарасова в РФС

RT на русском08:00
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:17, Ашберн
Происшествия

В Челябинской области депутат расстрелял жену

Обновлено в 02:48
Экономика

Минстрой РФ: лишь 11 регионов дали информацию для индекса ценообразования

Только 11 регионов РФ предоставили данные для формирования индексов ценообразования в сфере строительства, сообщил журналистам замминистра строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Волков.
Обновлено в 09:03
Политика

WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии

Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
Космос

Трампа убеждают выплатить $2 млрд создателям первой частной базы на Луне

Гингрич предлагает учредить приз в размере $2 млрд для первой частной компании, которая доставит граждан США на Луну и обустроит там постоянную базу.
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Политика

Представитель ФРГ прокомментировал возможность возвращения России в G8

Ранее Захарова оценила возможность возвращения России в G8.
Обновлено в 10:10
Кино

Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel

Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:20
Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Политика

Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия

Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
Армия и оружие

Су-57Э положит конец монополии F-35

Обновлено в 08:13
Политика

Беспокойство Путина оправданно: красивые доклады не заменят врачей

Беспокойство президента России Владимира Путин «о провальной ситуации» в первичном звене здравоохранения вполне оправданно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя слова Путина о российском здравоохранении.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина

По информации ведомства, у семьи Черкалина планируют изъять собственность общей стоимостью 6,3 млрд рублей, а именно: пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, 14 нежилых помещений и два автомобиля.
Обновлено в 08:44
Кино

Умерла актриса Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Энергетика

Цена нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет

Уже в течение месяца цена российской нефти Urals колеблется на уровне ниже заложенной в бюджете, показали расчеты РБК на основе нефтяных котировок, предоставленных ценовым агентством Argus.
Обновлено в 03:38
Происшествия

После ночной перестрелки в Краснодаре в розыск объявлен житель Чечни

Обновлено в 06:17
Авто

Новый Hyundai Tucson впервые засняли на тестах

Компания Hyundai приступила к тестам кроссовера Tucson нового поколения.
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Россия может выдать Украине пятерых осужденных украинцев

Ранее сообщалось, что 20 августа администрация исправительного учреждения приняла передачи для пятерых фигурантов "списка Сенцова" – это Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко.
Обновлено в 05:30
Политика

Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2»

Президенты США и Румынии подтвердили свою оппозицию проекту "Северный поток – 2", заявили в Белом доме по итогам встречи двух лидеров.
Обновлено вчера в 18:52
Футбол

В «Оренбурге» прокомментировали переход Сутормина за 50 тыс. рублей

Президент футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев заявил, что продажа полузащитника Алексея Сутормина в казанский «Рубин» за 50 тыс. рублей не является чем-то особенным.
Обновлено в 05:08
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

На официальном YouTube-канале Lionsgate Movies опубликован новый трейлер очередного фильма про неутомимого ветерана Вьетнама Джона Рэмбо с обманчивым заголовком "Рэмбо: Последняя кровь".
Обновлено в 05:50
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие

Австралия присоединится к военной миссии США в Персидском заливе

Обновлено вчера в 21:27
Экономика

Собянин одобрил предложение ветеранов повысить доплаты к пенсиям

Вопрос увеличения размера региональной социальной доплаты к пенсиям неработающих пенсионеров намерено обсудить на следующей неделе правительство Москвы.
Обновлено в 10:12
Футбол

Полузащитник «Краснодара» Вильена вызван в сборную Голландии

Обновлено в 07:49
Наука

Неинвазивная стимуляция смогла навредить опухоли мозга

Один сеанс транскраниальной электростимуляции мозга снизил интенсивность кровообращения в опухоли головного мозга на треть.
Обновлено в 02:40
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

В Челябинске задержан водитель мусоровоза, столкнувшегося с автобусом

Обновлено в 05:30
Политика

Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»

С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия

Неизвестный поджег мужчину на юге Москвы

Неизвестный поджег мужчину в районе Восточное Бирюлево в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:23
Происшествия

В посольстве РФ рассказали о состоянии похищенных в Камеруне россиян

Дипломат уточнил, что захваченные россияне занимали должности капитана, старшего помощника и старшего механика.
Обновлено в 08:09
Политика

Путин прибыл в Хельсинки на переговоры с Ниинистё

Сегодня президент России Владимир Путин проведет в Хельсинки переговоры со своим финским коллегой.
Обновлено в 09:49
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