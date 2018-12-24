Как стало известно Sport24, зимой в московском «Локомотиве» утвердят переход защитника Бориса Ротенберга на работу в структуру клуба, а именно — в спортивный департамент. Футболист, которому 19 мая исполнится 33 года, завершит карьеру.

с чего всё началось

Московский футбольный клуб «Локомотив» опроверг информацию о том, что защитник команды Борис Ротенберг завершит спортивную карьеру в ближайшее время и войдёт в спортивный департамент коллектива.

В «Локомотиве» опровергли информацию о завершении карьеры Ротенберга

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