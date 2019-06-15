В «Локомотиве» обсуждают возможных кандидатов на замену ГильермеProstoProSport 11:01

В «Локомотиве» обсуждали вопрос замены голкипера Маринато Гильерме, сообщает «Спорт-Экспресс». В числе кандидатов на замену Гильерме обсуждались голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк и вратарь «Арсенала» Михаил Левашов.

В «Локомотиве» обсуждают возможных кандидатов на замену Гильерме

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