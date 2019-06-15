Футбол

В «Локомотиве» обсуждают возможных кандидатов на замену ГильермеProstoProSport 11:01

В «Локомотиве» обсуждали вопрос замены голкипера Маринато Гильерме, сообщает «Спорт-Экспресс». В числе кандидатов на замену Гильерме обсуждались голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк и вратарь «Арсенала» Михаил Левашов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: «Локомотив» обсудил кандидатуры вратарей на замену Гилерме

Sportbox.RU09:08

В «Локомотиве» нашли замену Гильерме

Metaratings09:29

«Локомотив» рассматривает Крицюка и Левашова в качестве замены Гильерме

Sports.ru09:22

В «Локомотиве» обсуждают возможных кандидатов на замену Гильерме

ProstoProSport11:01

СМИ: «Локомотив» обсудил кандидатуры вратарей на замену Гилерме

Матч ТВ09:08

«Локомотив» рассматривает Левашова и Крицюка в качестве замены Гилерме

Бомбардир.ру08:57

В качестве замены Гильерме «Локо» рассматривает Крицюка и Левашова

Спорт-Экспресс08:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 20:18, Вашингтон
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

Обновлено в 19:18
Теннис

Экс-первая ракетка мира Возняцки вышла замуж за баскетболиста

Чешская теннисистка Каролин Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста НБА Дэвида Ли.
Обновлено в 15:48
Космос

Маск ответил на запуск в космос картонного Рогозина

Обновлено в 07:42
Политика

МИД Ирана вызвал британского посла из-за обвинений в атаке на танкеры

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране в связи с обвинениями британского МИДа в причастности Исламской Республики к атаке на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 14:58
Общество

«Новая газета» опубликовала секретную инструкцию Генпрокуратуры о том, как вести дела о наркотиках

В публикации утверждается, что если бы силовики следовали этой инструкции, то количество осужденных по антинаркотической статье снизилось бы вдвое.
Обновлено в 19:07
Происшествия

Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми

Обновлено в 16:22
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

Следствие в Саратове возбудило уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы, подозреваемой в причинении смертельного ножевого ранения молодому человеку, который вступил с ней и ее подругами в потасовку из-за брошенного ими мусора в магазине, сообщило областное СУСК.
Обновлено в 16:55
Футбол

«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»

Обновлено в 19:14
Единоборства

Бриедис и Дортикос вышли в финал Всемирной боксерской суперсерии

Обновлено в 19:58
Происшествия

Власти помогут погасить кредиты семье погибшего в драке под Пензой

Обновлено в 19:41
Единоборства

Фёдор Емельяненко подписал новый контракт с Bellator

Емельяненко поставил подпись под новым контрактом с Bellator на несколько боёв, сообщает MMA Junkie.
Обновлено в 02:58
Энергетика

Власти Сирии объявили о повышении цен на бензин

Власти Сирии объявили об увеличении цен на бензин с наиболее популярным октановым числом 90 при превышении субсидируемой нормы в 100 литров в месяц, передает гостелевидение САР.
Обновлено в 14:58
Общество

Приключения электроники: иностранцы потянулись в Россию за гаджетами

Объединенная сеть проанализировала также структуру спроса на электронику со стороны туристов и бизнесменов, приезжающих в Россию.
Обновлено в 17:02
Происшествия

На юге Китая погибли 19 человек в результате наводнений

В южной китайской провинции Гуандун 19 человек погибли из-за наводнений, которые были вызваны проливными дождями.
Обновлено в 02:17
Гаджеты

Накопители Apacer AS2280P2 Pro M.2 PCIe SSD меняют цвет при нагреве

Компания Apacer анонсировала твердотельные (SSD) накопители AS2280P2 Pro с кодовым именем Panther, рассчитанные на использование в компьютерах игрового класса.
Обновлено в 03:00
Общество

Стала известна судьба переданного Алибасову «кота-самозванца»

Чужой канадский сфинкс, которого неизвестный выдал за кота продюсера Бари Алибасова, сейчас живет у поклонницы группы «На-На», рассказал PR-директор продюсера Вадим Горожанкин.
Обновлено в 14:57
Армия и оружие

В Китае заявили о военном превосходстве России над США

Обновлено в 18:49
Музыка

Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма

Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено в 14:03
Происшествия

На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»

Обновлено в 14:22
Авто

Стали известны лучшие внедорожные минивэны в России

Специалисты портала «Автоновости дня» поделилась с пользователями сети списком лучших полноприводных минивэнов повышенной проходимости в России.
Обновлено в 01:40
Политика

В Эр-Рияде заявили о готовности ответить на любую угрозу

Саудовская Аравия не стремится к войне, но готова ответить на любую угрозу своим интересам.
Обновлено в 18:59
Космос

В FCC не считают, что развертывание сетей 5G ухудшит прогнозирование погоды

Пока сложно сказать, каким будет эффект от внедрения 5G на практике, и каковы реальные мотивы противоборствующих сторон, но похоже, что в США настроены ускорить развертывание новой технологии даже ценой некоторого риска.
Обновлено вчера в 04:40
Экономика

Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку

Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.
Обновлено в 04:36
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Обновлено в 12:36
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:36
Общество

Панин рассказал о больших проблемах с сексом у россиян

Обновлено в 17:57
Наука

Первые многоклеточные были не такими, как считалось ранее

Издавна считалось, что первые многоклеточные были очень похожи по строению и функциям на современные губки.
Обновлено 13 июня в 12:23
Происшествия

Пожар произошел на складе в Приморье на площади 1,5 тыс. кв. м

Пожар площадью 1,5 тыс. кв. м произошел на складе в городе Артем Приморского края, в результате инцидента никто не пострадал.
Обновлено в 19:59
Происшествия

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,2

Обновлено в 20:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гильерме Маринато
Российский футболист
Российский и бразильский футболист, вратарь и вице-капитан московского «Локомотива». Игрок сборной России. Член клуба Льва Яшина.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Станислав Васильевич Крицюк
Российский футболист
Российский футболист, вратарь российского клуба «Краснодар» и сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное