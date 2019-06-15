Футбол
В «Локомотиве» обсуждают возможных кандидатов на замену ГильермеProstoProSport 11:01
В «Локомотиве» обсуждали вопрос замены голкипера Маринато Гильерме, сообщает «Спорт-Экспресс». В числе кандидатов на замену Гильерме обсуждались голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк и вратарь «Арсенала» Михаил Левашов.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 20:18, Вашингтон
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