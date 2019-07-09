Футбол
В «Локомотиве» допустили переход вратаря сборной России в другой клубРБК 00:58
Голкипер столичного футбольного клуба «Локомотив» Маринато Гилерме с высокой долей вероятности перейдет в другую московскую команду Российской премьер-лиги. Об этом на встрече с болельщиками заявил генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе, слова которого приводит «Чемпионат».
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