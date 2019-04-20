Армия и оружие
В Ливии заявили о тяжелых боях под ТриполиLenta.ru 13:55
Ожесточенные бои с применением авиации идут на подступах к ливийской столице Триполи, заявил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление аль-Мисмари в эфире Sky News Arabia.
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