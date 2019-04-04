Армия и оружие
Силы Ливийской национальной армии взяли под контроль аэропорт ТриполиРоссийская газета 13:44
Напомним, что в четверг командующий Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов" ливийской столицы.
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