Политика

В Ливии задержаны два сотрудника российского фондаRT на русском 11:24

Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.
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Александр Малькевич
Сотрудники фонда были задержаны еще в мае, однако информация об этом появилась в СМИ лишь 5 июля. С момента задержания своих сотрудников Фонд защиты национальных ценностей проводит в закрытом режиме переговоры об их освобождении.
— Александр Малькевич, российский журналистТАСС 11:00
с чего всё началось

Депутат Госдумы связал арест россиян в Ливии с их встречей с сыном Каддафи

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