Политика
В Ливии задержаны два сотрудника российского фондаRT на русском 11:24
Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.
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Сотрудники фонда были задержаны еще в мае, однако информация об этом появилась в СМИ лишь 5 июля. С момента задержания своих сотрудников Фонд защиты национальных ценностей проводит в закрытом режиме переговоры об их освобождении.
— Александр Малькевич, российский журналистТАСС 11:00
с чего всё началось
Фонд защиты национальных ценностей сообщил о задержании в Ливии двух своих действующих сотрудников, одним из которых оказался Максим Шугалей — известный социолог, руководитель полевой исследовательской группы ФЗНЦ. Отмечается, что россиян задержали еще в мае, однако СМИ сообщили об этом лишь 5 июля.Народные новости11:58
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