В Ливии были задержаны двое сотрудников Фонда защиты национальных ценностей. Как заявили в организации, власти африканской страны задержали российских экспертов еще в мае, однако объявлено об этом было только сейчас.

с чего всё началось

Сотрудники фонда были задержаны еще в мае, однако информация об этом появилась в СМИ лишь 5 июля. С момента задержания своих сотрудников Фонд защиты национальных ценностей проводит в закрытом режиме переговоры об их освобождении.

Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.

В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда

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