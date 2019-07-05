Политика
В Ливии задержаны два сотрудника российского фондаRT на русском вчера в 11:24
Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.
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Сотрудники фонда были задержаны еще в мае, однако информация об этом появилась в СМИ лишь 5 июля. С момента задержания своих сотрудников Фонд защиты национальных ценностей проводит в закрытом режиме переговоры об их освобождении.
— Александр Малькевич, российский журналистТАСС вчера в 11:00
с чего всё началось
В Ливии были задержаны двое сотрудников Фонда защиты национальных ценностей. Как заявили в организации, власти африканской страны задержали российских экспертов еще в мае, однако объявлено об этом было только сейчас.iReactorвчера в 13:51
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