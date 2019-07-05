Фонд защиты национальных ценностей сообщил о задержании в Ливии двух своих действующих сотрудников, одним из которых оказался Максим Шугалей — известный социолог, руководитель полевой исследовательской группы ФЗНЦ. Отмечается, что россиян задержали еще в мае, однако СМИ сообщили об этом лишь 5 июля.

с чего всё началось

Сотрудники фонда были задержаны еще в мае, однако информация об этом появилась в СМИ лишь 5 июля. С момента задержания своих сотрудников Фонд защиты национальных ценностей проводит в закрытом режиме переговоры об их освобождении.

Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.

В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда

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