Политика

Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборыИнтерфакс 10:00

В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы. Имена и фамилии арестованных не приводятся.
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Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы

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Муаммар Каддафи
Ливийский политик
Ливийский государственный и военный деятель, политик и публицист; де-факто глава Ливии в 1969-2011 годах, Председатель Совета революционного командования, премьер-министр и министр обороны Ливии, Генеральный секретарь Всеобщего Народного Конгресса; полковник, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Ливии. После того, как Каддафи отказался от всех постов, он стал именоваться как Братский лидер и руководитель первосентябрьской Великой революции Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии или Братский вождь и руководитель революции.
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